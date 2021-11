Patriot Signature DDR5 to pierwsze pamięci single rank piątej generacji w Polsce

Na rynek trafia coraz więcej pamięci operacyjnych nowej, piątej generacji. Moduły są jak na razie użyteczne w przypadku platformy Intel Alder Lake, połączonej z płytami opartymi na flagowym chipsecie Z690. W sklepach dostępnie są zwykle pamięci w konfiguracji dual rank. Patriot i jego pamięci Signature DDR5 będą pierwszymi modułami na rynku, sprzedawanymi w konfiguracji single rank, o pojemności mniejszej niż 16 GB.

Patriot Signature DDR5 – pierwsze kości piątej generacji producenta

Niemal wszyscy przodujący producenci pamięci komputerowych tacy jak: PNY, G.Skill, Kingston czy ADATA mają swoje pamięci DDR5 w sprzedaży, jednak oferują oni tylko moduły w konfiguracji dual rank 16 GB i większej. Zdecydowanie brakuje mniejszych pamięci, przez co trzeba zainwestować większą kwotę, aby uzyskać konfigurację dual channel oraz większą wydajność. Patriot właśnie ogłosił moduły z serii Signature DDR5, które będą sprzedawane w wielu wersjach, o różnych pojemnościach.

Jeśli chodzi o specyfikację wspomnianych modułów – na początku do sprzedaży trafią kości o taktowaniu 4800 i 5200 MHz, pracujące z napięciem 1,1 V, natomiast w przyszłości planuje się wydać także RAM o taktowaniu 8400 MHz. Pojedyncze moduły będą dostępne początkowo w wersjach od 4 do 32 GB, przy czym Patriot zamierza wprowadzić także kości 64 GB, a nawet 256 GB.

Jak widać na załączonych zdjęciach, pamięci Signature DDR5 są pozbawione jakiegokolwiek radiatora, który by chłodził półprzewodniki. W tym przypadku nie jest to jednak potrzebne, bowiem są to moduły o stosunkowo niskim napięciu i częstotliwości pracy. Mimo tego, każdy moduł ma wbudowany czujnik termiczny, który ma za zadanie zapobiegać potencjalnym problemom.

Co więcej, Patriot współpracuje bezpośrednio z producentami płyt głównych, a więc kości są kompatybilne z płytami przodujących firm – półprzewodniki bez problemu obsłużą profil XMP 3.0. Warto dodać, że producent daje dożywotnią gwarancję na moduły Signature DDR5.

Ceny pamięci Patriot Signature DDR5 wyglądają następująco:

Pojedyncze Moduły:

PSD58G480041 – 8 GB DDR5-4800 (jednostronne) – 349 złotych

PSD516G480081 – 16 GB DDR5-4800 (jednostronne) – 659 złotych

PSD516G48002 – 16 GB DDR5-4800 (dwustronne) – 659 złotych

PSD532G48002 – 32 GB DDR5-4800 (dwustronne) – 1329 złotych

PSD58G520041 – 8 GB DDR5-5200 (jednostronne) – 369 złotych

PSD516G52002 – 16 GB DDR5-5200 (dwustronne) – 689 złotych

PSD516G520081 – 16 GB DDR5-5200 (jednostronne) – 689 złotych

PSD532G52002 – 32 GB DDR5-5200 (dwustronne) – 1379 złotych

Zestawy:

PSD532G4800K – 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-4800 – 1329 złotych

PSD516G4800K – 16 GB (2 × 8 GB) DDR5-4800 – 709 złotych

PSD532G5200K – 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-5200 – 1379 złotych