Samsung pokazał, że chce być innowacyjny

Spoglądając (tylko) na Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, można odnieść wrażenie, że Samsung nie jest innowacyjną firmą. Koreański producent pokazał jednak, że stać go na nowatorskie podejście do technologii.

Samsung nie broni się przed innowacjami

Choć najnowsze flagowce Samsunga zapewne (po testach) okażą się świetnymi smartfonami, które spełnią oczekiwania również wymagających klientów, to porównując je z poprzednikami i innymi modelami na rynku, nie można powiedzieć, żeby były to najbardziej innowacyjne urządzenia. Owszem, nowe funkcje Galaxy AI będą przydatne dla wielu osób, ale w mojej subiektywnej opinii nie zmieniają one zasad gry.

Na szczęście (również dla siebie) producent z Korei Południowej nie chce być postrzegany jako gracz, który zostaje w tyle. Podczas ostatniego wydarzenia Galaxy Unpacked Jay Kim (EVP, Head of Consumer Experience) powiedział, że multimodalna AI zmieni sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z wszystkimi swoimi urządzeniami, od smartfonów i wearables, do nowych form, takich jak wielokrotnie składane konstrukcje oraz sprzęty XR.

źródło: Samsung

Zdaje się, że w ten sposób Samsung półoficjalnie potwierdził, że zamierza wprowadzić na rynek podwójnie składany smartfon. Według przecieków, ma to nastąpić już w 2025 roku, aczkolwiek jego dostępność będzie mocno ograniczona, podobnie jak to ma dziś miejsce w przypadku Huawei Mate XT.

Po Galaxy Unpacked, podczas forum Samsung Health, Hon Pak zdradził natomiast, że firma pracuje nad nieinwazyjnym, optycznym, ciągłym monitorem glikemii, dzięki któremu będzie możliwe monitorowanie poziomu cukru we krwi za pomocą smartwatcha lub opaski.

Hon Pak nie podał terminu wdrożenia tego rozwiązania, ale pokusił się już o stwierdzenie, że będzie ono game-changerem… jeśli tylko „zrobią to dobrze”. Warto tutaj wspomnieć, że nad podobnym pracuje również Apple, więc czas pokaże, kto zdoła je skomercjalizować jako pierwszy.

Samsung Galaxy S25 pokaże więcej informacji na temat akumulatora

Okazuje się, że smartfony z serii Galaxy S25 nie tylko obsługują seamless updates oraz łączność satelitarną, ale też zapewniają więcej informacji na temat kondycji akumulatora. W informacjach o baterii wyświetlane są:

status baterii,

poziom naładowania baterii,

pojemność baterii,

zdrowie baterii (wyrażone w procentach),

liczba cykli ładowania,

data produkcji

oraz data pierwszego użycia.

Rozbudowane informacje o baterii w Galaxy S25 (źródło: SamMobile)

Serwis SamMobile, który o tym poinformował, zauważył jednak, że rozszerzone informacje o akumulatorze nie były dostępne na wszystkich egzemplarzach smartfonów z serii Galaxy S25, do których miał dostęp. Niewykluczone, że część urządzeń nie miała wgranego oprogramowania, które zapewnia ww. funkcję lub będzie ona dostępna tylko na wybranych rynkach.

Z pewnością to sprawdzimy, gdy tylko najnowsze eSki pojawią się w redakcji Tabletowo.pl. Nie wiadomo też, czy funkcja ta trafi wraz z aktualizacją do One UI 7 na starsze smartfony, aczkolwiek wydaje się to mało prawdopodobne. Podobnie jest w przypadku Pixeli – tylko najnowsze modele z serii Pixel 9 zapewniają rozbudowane informacje dot. akumulatora (Ustawienia – Informacje o telefonie). Nie mam tej funkcji na swoim Google Pixel 8 Pro.