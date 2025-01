Asus jeszcze nie skończył z tymi smartfonami. Szykuje kolejny

Nic nie wskazywało na to, że producent z Tajwanu planuje rozszerzyć w 2025 roku rodzinę ROG Phone 9. Tymczasem tak właśnie zrobi i już Was nie zaskoczy, ponieważ przedpremierowy przeciek ujawnił wygląd i specyfikację modelu Asus ROG Phone 9 FE.

Asus ROG Phone 9 FE to kolejny smartfon dla gracza

Smartfon Asus ROG Phone 9 zadebiutował wraz modelem Asus ROG Phone 9 Pro w listopadzie 2024 roku. Okazuje się, że tajwański producent nie zamierza się do nich ograniczyć, gdyż w 2025 roku wprowadzi na rynek jeszcze jedno urządzenie z tej rodziny.

Asus ROG Phone 9 FE nie zaskoczy Was już ani swoim wyglądem, ani specyfikacją, ponieważ już dziś dowiedzieliśmy się, jak ma się prezentować oraz co zaoferuje. Design będzie podobny do znanego już z wprowadzonych wcześniej do sklepów modeli – Tajwańczycy nie zdecydowali się na żadną ekstrawagancję.

Asus ROG Phone 9 FE (źródło: 91mobiles)

Główną różnicą względem modeli ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro będzie jednostka centralna, bowiem w nowym członku rodziny producent postanowił wykorzystać SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a nie najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ponadto na wyposażeniu znajdzie się akumulator o nieco mniejszej pojemności – 5500 mAh (vs 5800 mAh), ale z obsługą tak samo szybkiego ładowania – 65 W. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowania indukcyjnego. Zabraknie zaś teleobiektywu, podobnie jak w ROG Phone 9 (ma go tylko ROG Phone 9 Pro) – na tyle pojawi się trio 50 Mpix (Sony IMX890) z OIS + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro.

Asus ROG Phone 9 FE (źródło: 91mobiles)

Asus ROG Phone 9 FE zostanie również wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 185 Hz (w trybie Dżin Gier; bez niego do 165 Hz), jasnością do 2500 nitów (jasność HBM sięgnie zaś 1600 nitów) i szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Specyfikacja urządzenia obejmie też 16 GB RAM LPDDR5X, 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0, aparat 32 Mpix na przodzie, głośniki stereo, Wi-Fi 7, ekranowy czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość będzie miała wymiary 163,8×76,8×8,9 mm i certyfikat IP68, z kolei masa wyniesie 225 gramów. Fabrycznie wgranym oprogramowaniem ma być Android 15.

Kiedy premiera Asus ROG Phone 9 FE?

Data premiery trzeciego członka serii ROG Phone 9 nie jest jeszcze znana, ale wygląda na to, że oficjalna prezentacja nie jest odległa. Podobnie nie mamy wciąż informacji na temat ceny, lecz powinna być ona niższa niż 4899 złotych (tyle kosztował na start najtańszy ROG Phone 9 12/256 GB).