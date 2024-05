Co szykuje Samsung na najbliższe miesiące? Dla każdego coś dobrego

Lubię znać plany wydawnicze producentów. Dzięki nim łatwiej jest przewidzieć, co warto kupić już teraz, a co wkrótce otrzyma następcę, któremu warto będzie się przyjrzeć. Dzięki pracy informatorów wiem już, czego spodziewać się od Samsunga w najbliższych miesiącach.

Co nowego w Korei?

Źródłem zakulisowej listy nowości w technologicznym planie Samsunga jest informator Evan Blass, którego przewidywania już nieraz okazywały się trafne. Co zatem powinno otrzymać swojego następcę, a co będzie zupełnie nowym produktem w portfolio koreańskiego producenta?

Samsung Galaxy Book Edge 4 (Źródło: producent)

Zacznijmy od największej rozmiarowo nowości, czyli laptopa Galaxy Book 4 Edge. Nowe notebooki Samsunga to o tyle ciekawy przypadek, że zostały już zapowiedziane oficjalnie przez firmę. Wiemy już zatem, że urządzenia otrzymały procesor Snapdragon X Elite oraz 16 GB RAM-u wraz 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. Do wyboru są dwie przekątne ekranu AMOLED – 14 lub 16 cali, a laptopy wyposażono dodatkowo w nowoczesne rozwiązania z zakresu AI. Dzięki temu należą do grona komputerów Copilot+.

Następna w kolejce jest oczywista oczywistość, czyli nowe składane smartfony spod znaku Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Informacje o nowych modelach pojawiają się od jakiegoś czasu, jednak brak póki co większych konkretów. Niestety Evan Blass studzi zapał tych, którzy chcieliby zobaczyć więcej składaków w portfolio – na horyzoncie nie widać, żeby składany duet miał rozszerzyć się o skromniejsze modele FE lub mocniejsze opcje z dopiskiem Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nieco więcej wiemy natomiast o kolejnych smartwatchach z oferty Samsunga, czyli rodzinie Galaxy Watch. W tym roku Galaxy Watch 7 mają wprowadzić wyczekiwaną przez osoby chorujące na cukrzycę możliwość nieinwazyjnego monitorowania poziomu cukru we krwi. Oprócz tego możemy spodziewać się Galaxy Watch 7 Ultra, który zastąpi model Galaxy Watch 6 Pro, oraz atrakcyjnego pod względem ceny Galaxy Watcha FE, który specyfikacją będzie przypominał bazowy model z 2021 roku.

Pozostało jeszcze wspomnieć o nowych słuchawkach Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro oraz nowości w sekcji urządzeń wearable – pierścieniu Galaxy Ring, który będzie w stanie monitorować puls, natlenienie krwi, temperaturę ciała oraz zmiany w rytmie pracy serca.

Kiedy spodziewać się nowości Samsunga?

Skoro laptopy mamy już za sobą, pozostała jeszcze sprawa premiery smartfonów, słuchawek, zegarków i pierścienia. Jako, że nie jest to zatrważająca liczba urządzeń, najprawdopodobniej wymienione przez informatora produkty powinny zostać zaprezentowane w trakcie najbliższego Galaxy Unpacked. Letnie wydarzenie Samsunga odbędzie się 10 lipca 2024 roku w Paryżu.