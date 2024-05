Może i dobrze, że te okulary zasłaniają pół twarzy. Założyłbyś na nos coś takiego?

To nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, kiedy producent urządzeń mobilnych podejmuje współpracę ze znanym projektantem lub domem mody. I – jak to często bywa – efekty najnowszej akcji przykuwają uwagę.

Okulary ze szkłami w kształcie smartfonów

HMD Pulse Pro to linia smartfonów, którą zaprezentowano blisko miesiąc temu. Trzy modele, które się obecnie na nią składają, oferują możliwości charakterystyczne dla urządzeń ze średniej oraz niższej półki cenowej. Ponieważ premierę mamy za sobą, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad specyfikacją poszczególnych wersji. Najnowsze ogłoszenie HMD przyciąga wzrok w inny sposób.

Otóż firma postanowiła podjąć współpracę z Sinead Gorey, projektantką znaną z London Fashion Week. Jej owocem jest kolekcja „The Phonecore”, łącząca świat mody oraz telefonów. Składają się na nią trzy elementy:

Phonecore „Screen shades”, czyli pata to para przerośniętych okularów przeciwsłonecznych z czarnymi soczewkami naśladującymi ekran telefonu z pionowymi ramkami dopasowanymi dokładnie do kształtu smartfona;

czyli pata to para przerośniętych okularów przeciwsłonecznych z czarnymi soczewkami naśladującymi ekran telefonu z pionowymi ramkami dopasowanymi dokładnie do kształtu smartfona; Phonecore „Mini Mobile-pack”, czyli wydrukowany w 3D mini półprzezroczysty plecak przeznaczony wyłącznie do przechowywania smartfona, który wkładany jest do niego pionowo, umożliwiając właścicielom robienie szybkich selfie bez użycia rąk podczas podróży;

czyli wydrukowany w 3D mini półprzezroczysty plecak przeznaczony wyłącznie do przechowywania smartfona, który wkładany jest do niego pionowo, umożliwiając właścicielom robienie szybkich selfie bez użycia rąk podczas podróży; Pasek Phonecore, który zawiera etui na telefon, co przypomina noszenie telefonów w kaburze przed laty.

Jak wskazuje HMD, kolekcja „Phonecore” jest dostępna na całym świecie w mocno limitowanej liczbie. Jak na razie jednak, nie widzę wzmianek na jej temat w polskojęzycznej wersji sklepu producenta. Chętnie poznalibyśmy cenę tego nietuzinkowego kompletu, żeby móc się z niej pośmiać przekazać Wam pełne informacje.

Smartfon ważnym elementem życia pokolenia Z

Badania zlecone przez HMD wskazały, że 47% osób z pokolenia Z postrzega smartfony jako coś więcej niż funkcjonalne urządzenie. Dla nich to też element mody. Między innymi z tego powodu młodzi ludzie potrafią długo oszczędzać, byle tylko móc kupić smartfon za ponad 5 tysięcy złotych. Na zrezygnowanie z drobnych luksusów, takich jak posiłki poza domem lub wieczory z przyjaciółmi, jest gotowa nawet połowa badanych przedstawicieli pokolenia Z.

HMD Pulse Pro (źródło: HMD)

Młodzi zainteresowani są też opcją samodzielnej naprawy smartfona. Zdaniem 39% osób będzie odgrywać ona ważną rolę w najbliższych latach, choć nie stanie się raczej czynnikiem zakupowym. Niewiele ponad co trzeci ankietowany stwierdził, że byłby bardziej skłonny kupić telefon, gdyby można go było naprawić we własnym zakresie.