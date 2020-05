Samsung zacznie oferować swoim klientom kartę płatniczą z rachunkiem rozliczeniowym

Dziś coraz więcej firm tak mocno rozszerza swoją ofertę, że można zapomnieć, co jeszcze do niedawna stanowiło trzon ich działalności. Producenci elektroniki ochoczo wchodzą w segment usług, co najlepiej widać po Apple. Samsung również nie traktuje tego segmentu po macoszemu, choć w Polsce nie jest to szczególnie widoczne. Koreańczycy już wkrótce rozszerzą swoją ofertę o karty płatnicze i rachunki rozliczeniowe.

Coraz więcej producentów elektroniki wchodzi w usługi finansowe i nie mam tu na myśli pośrednictwa w płatnościach zbliżeniowych z wykorzystaniem Apple Pay czy Google Pay. Apple było pierwszym graczem w branży, który zaoferował swoim klientom kartę kredytową Apple Card. Jej właściciele mogą m.in. korzystać z cashbacku (od 1% do 3%) oraz kupić za jej pomocą nowego iPhone’a na nieoprocentowane raty (Amerykanie chcą jednak rozszerzyć to o inne urządzenia ze swojego portfolio). Korzystanie z karty nie wiąże się z żadnymi opłatami dodatkowymi, choć klient oczywiście zapłaci odsetki za późniejszą spłatę zadłużenia.

Tego typu działalność, okazuje się, jest bardzo interesująca również dla innych producentów elektroniki. Miesiąc temu Huawei oficjalnie zapowiedział swoją kartę kredytową z podobną ofertą jak Apple Card, a niedawno pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Google także chce wejść w ten segment usług i dać możliwość klientom korzystania z plastikowej oraz wirtualnej karty płatniczej. Co ciekawe, Amerykanie nie zaprzeczyli tym rewelacjom, ale też ich nie potwierdzili.

Samsung zacznie oferować karty płatnicze z rachunkami rozliczeniowymi

Bardziej zorientowani w temacie użytkownicy urządzeń południowokoreańskiej marki z pewnością wiedzą, że ma ona w swoim portfolio usługę Samsung Pay, która działa tak samo, jak Apple Pay czy Google Pay. Została uruchomiona w 2015 roku, i mimo że wielokrotnie dostawaliśmy nadzieję, do tej pory nie pojawiła się w Polsce (i na razie nic na to nie wskazuje). Szczególnie żałują tego posiadacze smartwatchy Samsunga, gdyż przez to nie da się nimi płacić, jak smart-zegarkami z Wear OS czy WatchOS.

W ostatnich latach Samsung Pay wzbogaciło się w wiele dodatkowych funkcjonalności. Użytkownicy mogą m.in. zbierać punkty Samsung Rewards oraz otrzymywać cashback podczas zakupów online. W październiku 2019 roku do listy dodano wirtualny portfel Samsung Pay Cash – jest to wirtualna karta przedpłacona, której działanie można porównać do tej z Revoluta.

Dziś Samsung ogłosił jednak, że przy współpracy z SoFi zaoferuje swoim klientom w Stanach Zjednoczonych fizyczną kartę debetową z powiązanym z nią rachunkiem rozliczeniowym, czyli coś, co do tej pory konsumenci mogli uzyskać przede wszystkim w bankach. To niewątpliwie duży krok naprzód w rozwoju Samsung Pay, bowiem usługa ta stanie się ciekawą alternatywą dla tradycyjnej bankowości i oferty niektórych FinTechów.

My, niestety, możemy się tylko temu przyglądać i mieć nadzieję, że Samsung Pay kiedyś zostanie udostępnione w Polsce, gdyż wiele osób z niecierpliwością na to czeka.

Źródło: Samsung