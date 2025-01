Samsung ma pomysł jak ulepszyć tapety. Oczywiście pomoże AI

Nowy pomysł Samsunga powinien trafić nie tylko do osób, które nie mają okien w domu. Otóż firma ma pomysł na tapety dostosowujące się do warunków panujących na zewnątrz. Zgodnie z obecnymi trendami wykorzystana ma być sztuczna inteligencja.

Tapeta, która jest dostosowywana do pogody

Niektóre aplikacje pogodowe oferują wizualnie atrakcyjne przedstawienie aktualnych warunków atmosferycznych. Co jednak, jakby podobne rozwiązanie wprowadzić w przypadku tapet ustawianych na ekranach smartfonów? Nie mam na myśli po prostu tapety z padającym deszczem, ale dodanie padającego deszczu do już ustawionej tapety. Nie w formie prostej „nakładki” z deszczem, ale wygenerowanego deszczu z pomocą AI. Brzmi ciekawie? Oczywiście, że tak!

Jak wynika z patentu złożonego przez Samsunga, Koreańczycy chcą stworzyć rozwiązanie polegające na dostosowywaniu tapety wybranej przez użytkownika do różnych zmiennych. Przykładowo tapeta może automatycznie zmieniać się w taki sposób, aby lepiej pasować do pory dnia – rano, popołudnie czy noc.

Co więcej, taka tapeta – na podstawie danych pogodowych – może przedstawiać słoneczny dzień, mglisty poranek, pochmurne popołudnie czy też padający deszcz lub śnieg. Do tego miałyby dojść jeszcze sezonowe zmiany, zależne od pory roku – wiosna, lato, jesień czy zima.

Jak ma działać to rozwiązanie Samsunga?

Wcześnie napisałem, że celem nie jest po prostu ustawienie przygotowanej tapety, która przedstawia określone warunki atmosferyczne czy wybraną porę dnia. Samsung, oczywiście z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, chce odczytywać konkretne dane z aktualnej tapety, aby wykrywać chociażby tło/miejsce, gdzie można dodać padający śnieg lub inne zmiany.

Oznacza to, że oryginalna tapeta zostanie zmodyfikowana i zastąpiona tą wygenerowaną na jej podstawie z zestawem stosownych zmian. Ponadto ma nie być to zwykłe dodanie efektu padającego deszczu, ale modyfikacja całego obrazu, aby wizualnie wszystko do siebie lepiej pasowało.

Zmiany mają być wprowadzane automatycznie, a całość ma działać w tle. Prawdopodobnie użytkownik smartfona Samsunga, po aktywowaniu omawianej funkcji, nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Zmianą tapety zajmie się już narzędzie przygotowane przez Koreańczyków.

Niestety, obecnie mamy do czynienia tylko z patentem. Trudno stwierdzić, kiedy Samsung zdecyduje się na udostępnienie takiej funkcji. Serwis 91Mobiles spekuluje, że istnieje szansa na pojawienie się tego rozwiązania w One UI 7, ale nie jest to pewny scenariusz. Przypominam, że beta One UI 7 jest już dostępna.