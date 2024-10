Wielki wyciek! To czeka Twój smartfon Samsunga

Właściciele smartfonów Samsunga mogą spodziewać się dużych zmian i wielu nowości. Dotrą one na ich urządzenia wraz z aktualizacją do One UI 7. Już dziś możecie zobaczyć, czego się spodziewać.

Zmiany i nowości w One UI 7

Samsung zapowiedział One UI 7 w trakcie konferencji SDC 2024 na początku października 2024 roku, ale wówczas niestety nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele na temat nowej wersji nakładki. To się właśnie zmieniło dzięki serwisowi Android Headlines, który ujawnił, jakich zmian i nowości mogą spodziewać się właściciele smartfonów producenta z Korei Południowej.

Pierwszą zmianą, którą wszyscy zobaczą od razu, są nowe ikony fabrycznie zainstalowanych aplikacji, takich jak Telefon, Wiadomości, Galeria, Kalkulator, Ustawienia czy Zegar. Ponadto rozdzielone zostaną sekcje z powiadomieniami i szybkimi ustawieniami, a na dole ekranu głównego pojawią się interaktywne kapsułki, na przykład umożliwiające przełączanie odtwarzanych utworów czy informujące o czasie trwania nagrania głosowego.

Nowe ikony w One UI 7 (źródło: Android Headlines)

Zaktualizowana zostanie też funkcja Circle to Search (pol. Zakreśl kółkiem, aby wyszukać), która w nowej wersji One UI pomoże również rozwiązywać zadania matematyczne i z fizyki, a także z historii. W tym celu wyświetli użytkownikowi wskazówki i ewentualnie filmy, które pomogą w rozwiązaniu danego zadania.

Zaktualizowana funkcja Circle to Search w One UI 7 (źródło: Android Headlines)

W nowej wersji One UI pojawi się też zaktualizowana funkcja kontroli rodzicielskiej. Dzięki temu rodzice bądź opiekunowie dostaną możliwość ustalenia, na jakie strony będzie mogło wejść ich dziecko i z jakich aplikacji korzystać, a także sprawdzić jego fizyczną lokalizację.

Zaktualizowana kontrola rodzicielska w One UI 7 (źródło: Android Headlines)

Najnowsze oprogramowanie zapewni też nowe funkcje związane ze zdjęciami. Wśród nich znajdzie się możliwość dodania efektu głębi w Live Photos i zmiany stylu portretu z pomocą sztucznej inteligencji. Do dyspozycji będzie kilka „artystycznych efektów AI”, na przykład komiksowy i kreskówkowy. Z kolei dzięki Pro Visual Engine ma być możliwe uzyskanie ostrego zdjęcia nawet ze stukrotnym przybliżeniem.

Nowe style portretowe wykorzystujące sztuczną inteligencję w One UI 7 (źródło: Android Headlines)

Oprócz tego Koreańczycy planują dodać nowe opcje do funkcji Sketch to Image, która pozwala przekształcić odręczny szkic w profesjonalną grafikę. Tu również będzie można skorzystać z nowych stylów, jak w przypadku zdjęć portretowych.

W najnowszej wersji One UI pojawi się też zaktualizowany Energy Score. Nowe funkcje mają sprawić, że będzie bardziej użyteczny na co dzień, aczkolwiek tutaj nie znamy szczegółów. Wiemy natomiast, że użytkownicy mają otrzymywać Wellness Tips, czyli wskazówki, dzięki którym poprawią swój wynik.

Zaktualizowany Energy Score w One UI 7 (źródło: Android Headlines)

Kiedy beta One UI 7?

Pierwszej bety nowej wersji One UI można spodziewać się jeszcze w 2024 roku. 21 listopada 2024 roku zaczyna się konferencja SDC w Korei Południowej, w trakcie której producent może oficjalnie ogłosić rozpoczęcie beta testów. Na minionej SDC 2024 zapowiedział bowiem, że ruszą one w tym roku.

Pewne jest to, że One UI 7 w pierwszej kolejności pojawi się na smartfonach z serii Galaxy S25, które zadebiutują na początku 2025 roku (aczkolwiek niektórzy twierdzą, że trafią na rynek z wersją 7.1) – potwierdził to sam producent. Dopiero później aktualizacja trafi do posiadaczy starszych modeli.