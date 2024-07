Nie kupuj iPhone’a. Kup Samsunga. Nie będzie różnicy

W przeszłości Samsung niejednokrotnie zainspirował się produktami Apple, z powodu czego miał nawet poważne problemy w Stanach Zjednoczonych (sąd zakazał sprzedaży jednego z tabletów, bo według Amerykanów za bardzo przypominał iPada). Wydawało się jednak, że ten etap mamy już za sobą. Nic bardziej mylnego.

Smartfon Samsung? iPhone? Jeden pies

Mimo że przedsiębiorstwo z Korei Południowej ma swoje za uszami, to jestem daleki od wieszania na nim psów, gdyż jego postępowanie nie różni się wiele od strategii innych producentów – w szczególności mam tu na myśli wspomniane już Apple, bowiem tu widać najwięcej podobieństw w polityce. W tym przypadku inspiracja rozwiązaniami wdrożonymi przez firmę z Cupertino zdaje się być jednak już zbyt daleko idąca.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze informacje na temat One UI 7, które zwiastowały duże zmiany, największe w całej historii One UI. Niewiele później dowiedzieliśmy się, że przygotowywane nowości mogą wyglądać znajomo, gdyż One UI 7 ma garściami czerpać z iOS. Jedną z takich „inspiracji” będzie ikona aplikacji Galerii, której projekt wyraźnie przypomina ikonę programu Zdjęcia w iOS.

źródło: Chun Bhai

Koreańczycy zamierzają jednak zaczerpnąć jeszcze więcej z iOS. Najnowsza wersja One UI pozwoli wybrać styl ikon i widżetów na ekranie głównym. Użytkownicy dostaną do wyboru dwa: Klasyczny (z podpisami pod ikonami i widżetami) oraz Wyraźny/Pogrubiony (ang. bold). Nie sposób i tutaj nie dostrzec podobieństw z iOS 18.

źródło: Chun Bhai

To jednak wciąż nie koniec, ponieważ w One UI 7 pojawią się również rozwiązania podobne do Dynamicznej Wyspy i Live Activities. To ostatnie to widżet z aktualizowaną na bieżąco zawartością, dostępny też na ekranie blokady. O ile to ostatnie może być użyteczne, o tyle za każdym razem prywatnie mierzi mnie, gdy jakiś producent kopiuje Dynamiczną Wyspę. Samsung będzie kolejnym, bo wcześniej zrobili to m.in. Realme czy Honor.

Kiedy beta One UI 7?

Chun Bhai, który od kilku dni regularnie dzieli się kolejnymi informacjami na temat nowości w kolejnym wydaniu One UI, zapowiedział dziś, że wkrótce pokaże również, jak będą wyglądały szybkie ustawienia (a i ten obszar ma działać podobnie jak w iOS, bowiem zostanie oddzielony od sekcji z powiadomieniami). Tymczasem poniżej możecie zobaczyć interfejs aplikacji aparatu w One UI 7.

źródło: Chun Bhai

Niedługo nie będziemy jednak musieli już liczyć na nieoficjalne doniesienia na temat One UI 7, gdyż Koreańczycy planują rozpocząć program beta testów w najbliższy poniedziałek, 29 lipca 2024 roku. Niestety nie wiemy, czy również w Polsce.