Kup smartwatcha, a Samsung zwróci Ci nawet 450 złotych!

Wszyscy lubimy kupować taniej, lub dostawać ciekawe gratisy. W tym wypadku mowa jednak o poczciwym cashbacku, czyli zwrocie pieniędzy na nasze konto. Bohaterami promocji są smartwatche firmy Samsung. Do wyboru są dwa bardzo ciekawe modele, a zyskać można 450 złotych na nasze konto! Brzmi ciekawie?

Samsung oddaje część środków

Firma Samsung przygotowała promocję, dzięki której już teraz można zaopatrzyć się w jeden z wybranych smartwatchy, jednocześnie otrzymując niezły cashback. Do wyboru są dwa modele urządzeń – Galaxy Watch 4 oraz nieco droższy Galaxy Watch 4 Classic. Pierwszy dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych (czarny, srebrny, różowe złoto), drugi zaś pozwala na wybranie tylko dwóch pierwszych kolorów. Oczywiście w grę wchodzą również poszczególne wersje wielkości i łączności zegarków.

Samsung Galaxy Watch4 44 mm (fot. Tabletowo.pl)

Kilka prostych kroków

Aby móc skorzystać z promocji, należy wykonać 3 bardzo proste kroki.

Po pierwsze (co oczywiste), należy dokonać zakupu urządzenia biorącego udział w akcji. Należy to zrobić najpóźniej do 17 lipca 2022 roku u jednego z partnerów handlowych akcji. Szczegóły na ten temat znajdziecie w regulaminie, aczkolwiek większość wiodących operatorów czy sklepów z elektroniką jest branych pod uwagę.

Samsung i cashback za zakup GalaxyWatch 4 (Źródło: Samsung)

Następnie należy zgłosić się do udziału w promocji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza – na to macie czas do 24 lipca 2022 roku. Potrzebować będziecie m.in. dowód zakupu produktu, zdjęcia wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym, zdjęcia pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym oraz nazwy firmy, gdzie zakupiono produkt.

Ostatni krok to oczekiwanie na zwrot – ten otrzymacie w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia.

Nie jest to jedyna okazja do zgarnięcia dodatkowej kasy. Samsung nieco wcześniej, bo pod koniec czerwca, wystartował z promocją, w ramach której możecie sprzedać swój stary smartfon przy zakupie nowego urządzenia tego producenta. Tam do zgarnięcia jest nawet 3500 złotych! W obu wypadkach warto się pospieszyć.