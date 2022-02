Znakomite wieści! Zegarki Samsung Galaxy Watch 4 będą wyjątkowo długo wspierane

Do długiego okresu wsparcia przyzwyczajeni są użytkownicy iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy. Samsung zamierza wprowadzić takie dobre skojarzenia także w kontekście smartfonów i tabletów na Androidzie. Podobna obietnica aktualizacji padła także w stronę smartwatchy!

Samsung Galaxy Watch 4 z długim wsparciem

Ostatnio zaopatrzyłem się we własny egzemplarz zegarka Galaxy Watch 4. Nie będę nikogo oszukiwał – kupiłem go głównie ze względu na bardzo korzystną promocję i prawdopodobnie pozbędę się go za jakiś czas, ale muszę przyznać, że gadżet mi się podoba. Dla osób, które zamierzają zatrzymać swoje inteligentne czasomierze Samsunga na dłużej, duże znaczenie będzie mieć ostatnia obietnica producenta.

Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Podczas szumnej prezentacji nowych smartfonów z rodziny Galaxy S22 (rzućcie okiem na ceny w Polsce), zdecydowano się zapewnić ich użytkowników, że wybrane urządzenia rodem z Korei Południowej mogą liczyć na nawet cztery lata dużych aktualizacji Androida, a jeśli chodzi o dostarczanie poprawek zabezpieczeń – aż pięć.

Nieoczekiwanie, bardzo podobna deklaracja padła w odniesieniu do smartwatchy Galaxy Watch 4. Samsung obiecuje, że zegarki z systemem Wear OS 3 i nakładką One UI będą otrzymywać aktualizacje aż przez cztery lata. Dotyczy to więc ostatnich naręcznych nowości z serii Galaxy Watch – Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic.

Na tym etapie nie jest jasne, czy chodzi o aktualizacje zabezpieczeń, czy także o tak długie wsparcie z poziomu kolejnych wersji systemu Wear OS. Tak czy siak – i tak mamy do czynienia ze sporym zobowiązaniem. Zegarki potrafią starzeć się z mniejszą godnością niż większe urządzenia.

Na szczęście, Samsung nie zapomina o swoich sprzętach. Nie tak dawno na smartwatche z serii Galaxy Watch 4 zaplanowano aktualizację, wprowadzającą szereg nowych funkcji, w tym „zwierzęcych strażników snu”. Powinna się ona wkrótce pojawić na zegarkach producenta (czekam!).

Świetny ruch Samsunga

Biorąc po uwagę powyższe zapowiedzi wsparcia ze strony Samsunga, wyrasta on na producenta urządzeń mobilnych, który będzie kojarzyć się z wcale nie gorszą obsługą posprzedażową swoich produktów jak Apple. Choć prawdziwy geek potrafi wymienić smartwatch lub smartfon raz w sezonie lub częściej, pozostało już chyba niewielu takich zapaleńców. Wielu będzie cenić sobie po prostu stabilne i bezproblemowe działanie gadżetów przez długi czas. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem – w przypadku smartwatchy Samsunga będzie to możliwe nawet przez cztery długie lata.