Promocja: kup HAMMERA i zgarnij nawet 2x po 5000

Firma mPTech przygotowała promocję, w ramach której zapewnia dodatkowy akumulator o pojemności 5000 mAh do wybranych smartfonów marki HAMMER oraz umożliwia wzięcie udziału z nagrodą w wysokości 5000 złotych.

Promocja na smartfony HAMMER z konkursem

Promocja obejmuje wzmocnione smartfony marki HAMMER. Aby z niej skorzystać, należy najpierw kupić model HAMMER Explorer 3/32 GB, HAMMER Explorer Plus Eco (4/64 GB) lub HAMMER Explorer Pro w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie internetowej (do 16 września 2022 roku). Co ważne, smartfon można kupić w dowolnym sklepie detalicznym lub internetowym, który w okresie trwania akcji prowadzi aktywną sprzedaż modeli, objętych promocją (w tym także operatorzy).

Promocja na smartfony marki HAMMER z konkursem (źródło: mPTech)

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, klient wyraża chęć otrzymania dodatkowego akumulatora o pojemności 5000 mAh do swojego nowego smartfona (standardowo kosztuje ona 169 złotych). Ponadto, jeśli chce, może również wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych (formalnie 5555,56 złotych, ale pomniejszona o należny podatek w kwocie 555,56 złotych). Wystarczy, że w formularzu wypełni dodatkowe pole, w którym odpowie na pytanie: Kiedy i jak przyda Ci się dodatkowe 5000 od HAMMERA? Nie jest to jednak konieczne do tego, aby dostać prezent w postaci dodatkowej baterii.

Każda osoba może otrzymać więcej niż jeden dodatkowy akumulator, jeśli kupi więcej niż jeden smartfon, który obejmuje promocja. Ich liczba w puli jest jednak ograniczona do 500 sztuk – jeżeli zgłoszeń będzie więcej, o przyznaniu prezentu zadecyduje kolejność.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń (do 16 września 2022 roku), jury w ciągu pięciu dni roboczych wybierze najciekawszą, najbardziej oryginalną i kreatywną odpowiedź oraz skontaktuje się mailowo ze zwycięzcą, dlatego organizator promocji uczula uczestników, aby sprawdzali swoje skrzynki mejlowe w dniach 19-23 września 2022 roku, ponieważ na odpowiedź zwycięzcy będzie czekał tylko 5 dni roboczych.

W przypadku braku odpowiedzi, jury skontaktuje się z autorem, którego odpowiedź na pytanie konkursowe została uznana za kolejną najlepszą. Nagroda zostanie przekazana na konto zwycięzcy przelewem na wskazany rachunek bankowy

Regulamin akcji „Zgarnij 5000 od HAMMERA” (PDF)

Dodatkowe korzyści po zakupie smartfona marki HAMMER

Przy okazji warto przypomnieć, że klienci, którzy kupią w sklepie internetowym mPTech dowolne urządzenie (w tym smartfony marki HAMMER), oznaczone banerem „Extra 100 GB” oraz wybiorą ofertę O! Najlepsza!, O! Korzystna!, O! Swobodna! lub O! Gigantyczna! w sieci OTVARTA, otrzymają za darmo dodatkowy pakiet 100 GB internetu do wykorzystania przez cały okres trwania umowy.