Samsung odchudzi kolejny smartfon. Tym razem mądrze

Samsung postanowił rozpocząć masowe odchudzanie swoich smartfonów. Nie zawsze robi to jednak w korzystny dla klientów sposób. W tym przypadku ma zdecydować się na rozsądniejszy sposób redukcji grubości.

Samsung odchudza kolejne smartfony

Producent z Korei Południowej rozpoczął kurację odchudzającą od Galaxy Z Fold Special Edition i smartfona Samsung Galaxy S25 Edge, który zadebiutował w Polsce 13 maja 2025 roku. Niespotykana wcześniej w serii Galaxy S smukłość została okupiona pojemnością akumulatora, przez co czas pracy Galaxy S25 Edge może nie być dla wielu osób satysfakcjonujący. Model ten ma bowiem ekran takiej samej wielkości jak Galaxy S25+ (6,7 cala) i jednocześnie baterię aż o 1000 mAh mniejszą (3900 vs 4900 mAh).

Kolejnymi odchudzonymi modelami będą Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7, które zadebiutują już 9 lipca 2025 roku. W przypadku tego ostatniego mówi się, że nie obsłuży on rysika S Pen, ponieważ Samsung usunął digitizer, aby zmniejszyć grubość (tak samo jak we wspomnianym wyżej Galaxy Z Fold Special Edition).

Następcy w kolejce do odchudzenia jest Samsung Galaxy S25 FE, który ma mieć grubość 7,4 mm, podczas gdy Galaxy S24 FE ma 8 mm grubości. Oznacza to redukcję aż o 0,6 mm, co jest dużą wartością. Według najnowszych doniesień, Koreańczycy tym razem nie zmniejszą grubości kosztem pojemności akumulatora.

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE będzie smuklejszy dzięki nowemu rodzajowi ekranu

Jak informuje portal ZDNET Korea, smartfon Samsung Galaxy S24 FE zostanie wyposażony w elastyczny wyświetlacz OLED, co pozwoli producentowi zmniejszyć jego całkowitą grubość. Do tej pory Koreańczycy stosowali bowiem „sztywny” OLED, który potrzebuje więcej miejsca w obudowie.

Samsung Galaxy S25 FE (źródło: SammyGuru)

Samsung przez długi czas zastanawiał się, czy wykorzystać elastyczny, czy „sztywny” wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Ostatecznie zdecydował się na ten pierwszy, mimo że jest on droższy, aby odróżnić Galaxy S25 FE od modeli z serii Galaxy A. Można jednak spodziewać się, że może to wpłynąć na cenę końcową smartfona.

Zastosowanie elastycznego ekranu OLED pozwoli nie tylko odchudzić urządzenie, ale też zmniejszyć przynajmniej dolną ramkę, która w przeszłości była wyraźnie grubsza i nie podobała się wielu osobom.

Jaki będzie smartfon Samsung Galaxy S25 FE?

Pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale znamy już kilka szczegółów. Ekran o przekątnej 6,7 cala ma odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i oferować jasność do 2600 nitów. Na przodzie znajdzie się też 12 Mpix aparat, a na tyle zestaw 50 Mpix (główny) + 8 Mpix (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny). Całość ma mieć wymiary 161,4×76,6×7,4 mm.

Premiera Galaxy S25 FE planowana jest na koniec trzeciego lub początek czwartego kwartału 2025 roku. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S24 FE zadebiutował 26 września 2024 roku.