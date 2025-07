Nowy powerbank Xiaomi będzie idealnym towarzyszem zawsze i wszędzie

Oferta chińskiego producenta wzbogaciła się o nowy powerbank Xiaomi Compact Power Bank 20000. Wygląda on na idealnego kompana na co dzień, którego można zabrać wszędzie.

Nowy Xiaomi Compact Power Bank 20000 nigdy nie opuści swojego właściciela

Już na wstępie producent podaje, że Xiaomi Compact Power Bank 20000 to powerbank, który można wziąć ze sobą na pokład samolotu. Dziś to bardzo istotne, ponieważ wiele osób zastanawia się, czy można podróżować z bankiem energii w bagażu podręcznym. Odpowiedź brzmi: tak, ale nie z każdym, dlatego ważne jest, aby firmy informowały wyraźnie, czy właściciel danego modelu zostanie bez problemu wpuszczony do statku powietrznego.

Xiaomi Compact Power Bank 20000 to też powerbank z wbudowanym przewodem z końcówką USB-C. To ogromna zaleta, ponieważ dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać, aby zabrać ze sobą kabel do ładowania – będzie miał go zawsze przy sobie, a tym samym możliwość naładowania urządzenia w każdym momencie.

Ponadto model ten oferuje jeszcze jedno złącze USB-C i jedno USB-A, umożliwiając ładowanie nawet trzech sprzętów jednocześnie. Maksymalna obsługiwana moc ładowania to 22,5 W. Według deklaracji producenta właściciel Xiaomi 15 naładuje go przez pół godziny do 27%, a posiadacz iPhone 16 Pro do 56%.

Xiaomi Compact Power Bank 20000 (źródło: Xiaomi)

Naturalnie, im więcej urządzeń podłączy w tym samym czasie użytkownik, tym moc ładowania będzie mniejsza, podobnie jak w przypadku ładowarki Xiaomi 90 W GaN, która oferuje dwa złącza USB-C i jedno USB-A. Do niej producent nie dodaje przewodu w zestawie.

Jak wskazuje nazwa, powerbank Xiaomi Compact Power Bank 20000 cechuje się pojemnością 20000 mAh (3,7 V; 74 Wh), która ma wystarczyć na 2,5-krotne naładowanie Xiaomi 15 lub czterokrotne iPhone’a 16 Pro. Urządzenie ma też 12-poziomowy system ochrony, zapewniający bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Xiaomi Compact Power Bank 20000 (źródło: Xiaomi)

Wszystkie porty i zintegrowany kabel mogą ładować z następującymi parametrami:

5 V/3 A,

9 V/2,23 A,

10 V/2,25 A,

12 V/1,67 A Max.

Zapas energii w banku energii uzupełnia się zaś z użyciem zintegrowanego kabla lub złącza USB-C (5 V/3 A lub 9 V/2,5 A). Produkt ma wymiary 128x73x32 mm i waży 342 gramy.

Xiaomi Compact Power Bank 20000 – cena, dostępność

Aktualnie ten powerbank oferowany jest w Indiach, gdzie będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (ciemnoszarej i zielonej) za 1799 rupii (równowartość około 76 złotych). W Polsce natomiast można kupić podobny powerbank, który obsługuje ładowanie o mocy 33 W i kosztuje od ~120 złotych.

Gdzie kupić? Powerbank Xiaomi 20000 mAh 33 W z wbudowanym przewodem ok. 120 zł Media Expert RTV Euro AGD Komputronik Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.