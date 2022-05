Dwa miesiące Music Pass w Orange za darmo!

Miłośnicy muzyki i zarazem posiadacze abonamentu w Orange mogą się cieszyć. Otrzymują oni od sieci w prezencie dwumiesięczną subskrypcję usługi Music Pass. Jak ją aktywować?

Darmowy Music Pass w Orange

Jeśli pasjami słuchamy muzyki z pomocą smartfona i serwisów streamingowych, to aktualny prezent od Orange bardzo przypadnie nam do gustu. W ramach akcji „Środy z Orange” dostajemy dwa miesiące darmowej subskrypcji usługi Music Pass.

Music Pass pozwala zaoszczędzić pakiety danych w sytuacji, gdy używamy takich serwisów jak Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer, Polskie Radio, Apple Music czy Open FM. Po włączeniu usługi, nasze pakiety internetowe nie będą uszczuplane o przesył danych z tych aplikacji.

Jak odebrać prezent?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, kto jest uprawniony do przyjęcia prezentu od Orange. Gratis odbiorą abonamentowi klienci Pomarańczowych. Jeśli mamy wątpliwości do tego, czy kwalifikujemy się do wzięcia udziału w akcji, wystarczy odwiedzić aplikację Mój Orange i tam, w zakładce „Dla Ciebie” znaleźć kafelek z prezentem przeznaczonym na ten tydzień.

Orange przy okazji przypomina, że po dwumiesięcznym okresie promocyjnym, subskrypcja Music Pass samoczynnie się odnowi, lecz tym razem zapłacimy za nią 5 złotych. Żeby uniknąć opłaty, należy deaktywować usługę wcześniej.

Miłego słuchania!