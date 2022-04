Samsung Galaxy A04s pozuje na renderach. Zapowiada się schludny budżetowiec

Samsungowa seria smartfonów Galaxy A i Galaxy M stanowi największą siłę napędową koreańskiej firmy. Nic w tym dziwnego, bowiem mowa o przystępniejszych cenowo urządzeniach, których siłą rzeczy sprzedaje się najwięcej. W związku z tym producent dba o to, aby w tych liniach produktowych nie wiało nudą. Potwierdzeniem tego jest nadchodzący Samsung Galaxy A04s, którego rendery trafiły właśnie do sieci.

Samsung Galaxy A04s – budżetowiec pełną gębą

Dzięki współpracy GizNext i OnLeaks jeszcze przed premierą mamy możliwość zobaczenia tego, jak będzie wyglądało nadchodzące urządzenie. Co więcej, przy tej okazji poznajemy również kilka szczegółów na temat Samsunga Galaxy A04s.

Design smartfona zostanie delikatnie odświeżony względem poprzednika. Na froncie rzuca się w oczy niemały wyświetlacz, który według źródła powinien mieć przekątną 6,5 cala. Będzie to najprawdopodobniej ekran typu LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. W ekranie znajdzie się również wcięcie Infinity-V na aparat do selfie i rozmów wideo.

Ramki okalające wyświetlacz nie wydają się zbyt grube, a jedyne mniej atrakcyjne miejsce, to tak zwany podbródek poniżej wyświetlacza. Do frontu urządzenia ciężko mieć w związku z tym większe zastrzeżenia. Nie gorzej wygląda również tył.

Tutaj możemy dostrzec trzy aparaty, które zostały ustawione pionowo. Co więcej, z grafik wynika, że Samsung Galaxy A04s pozbawiony będzie wyspy na aparaty, ale obiektywy mają jednak wystawać nieco poza obrys urządzenia. Wygląda to naprawdę schludnie – szczególnie że mówimy o budżetowym sprzęcie.

Niestety, nie znamy szczegółów konfiguracji aparatów, ale przypomnijmy, że poprzednik – Galaxy A03s – został wyposażony w potrójny zestaw, którego głównym obiektywem był 13 Mpix aparat, wspomagany przez dwa aparaty, po 2 Mpix każdy. Można zatem założyć, że również w tym roku zestaw będzie prezentował się podobnie.

Ulepszeniu ma natomiast ulec procesor, choć niestety nie wiadomo, jaki dokładnie model będzie finalnie napędzał nowy sprzęt. Mówi się, że nowy procesor zostanie wyprodukowany przez Qualcomma lub Unisoc.

Najprawdopodobniej nic nie zmieni się w temacie baterii. To akurat dobra informacja, bo to oznacza, że Samsung Galaxy A04s otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Nawet jeśli nie mówimy o rekordowej pojemności, to można założyć, że czas pracy będzie mocnym punktem nadchodzącego smartfona.

Z grafik wynika również, że z przyciskiem zasilania, znajdującym się na prawej krawędzi, zostanie zintegrowany czytnik linii papilarnych. Ponadto wiemy też, że urządzenie obsłuży dwie karty SIM i dodatkową kartę pamięci microSD. Źródła przewidują, że nowy budżetowiec będzie miał wymiary 164,5×76,5×9,2 mm. Waga pozostaje, póki co, tajemnicą.

Jeśli chodzi zaś o premierę, to może się okazać, że jeszcze chwilę trzeba będzie na nią poczekać. Samsung Galaxy A04s nadal pozostaje bowiem w fazie rozwoju, a to oznacza, że projekt nie trafił jeszcze na linie produkcyjne. Oczekuje się, że nowy smartfon zadebiutuje w ciągu kilku miesięcy, najpóźniej późnym latem br.