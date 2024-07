Klienci znowu kupują więcej smartfonów. Droższe modele coraz popularniejsze

Przez długi czas popyt na smartfony regularnie malał, jednak rynek w końcu wrócił na „stare tory”. W drugim kwartale 2024 roku ponownie odnotowano wzrost dostaw tych urządzeń, już czwarty kwartał z rzędu. Szczególnie wysoki jest on w przypadku dwóch producentów.

Producenci dostarczają coraz więcej smartfonów na rynek

Według IDC, najwięcej smartfonów w drugim kwartale 2024 roku dostarczył Samsung – 53,9 mln. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, gdyż firma z Korei Południowej regularnie zajmuje pierwsze miejsce na podium. Na drugim miejscu znalazło się Apple, które wysłało do dystrybutorów 45,2 mln iPhone’ów.

W obu przypadkach wzrost dostaw względem analogicznego okresu rok wcześniej jest niewielki – w przypadku Samsunga wynosi zaledwie 0,7%, a Apple tylko 1,5%. Zamykające podium Xiaomi znacznie bardziej zwiększyło dostawy rok do roku, bo aż o 27,4%, do 42,3 mln sztuk.

Znaczący wzrost dostaw odnotowano również w przypadku Vivo – o 21,9% względem drugiego kwartału 2023 roku. To pozwoliło firmie znów znaleźć się w TOP 5, ponieważ w pierwszym kwartale 2024 roku czwartą pozycję zajmował holding Transsion. Największą piątkę zamyka Oppo, które podobnie jak Samsung i Apple rok do roku zwiększyło dostawy minimalnie (o 1,8%).

źródło: IDC

Droższe smartfony coraz popularniejsze, ale producenci pokładają też nadzieje w tańszych modelach

IDC obserwuje rosnącą konkurencję wśród liderów i polaryzację przedziałów cenowych. Samsung i Apple czerpią najwięcej korzyści z faktu, że klienci coraz częściej decydują się na zakup smartfona z wyższej półki. Z kolei „wiodący” producenci z Chin zwiększają dostawy modeli z niższej półki, aby zwiększyć swoje udziały.

IDC zauważa też, że sukcesywnie rośnie średnia cena sprzedaży smartfona oraz duży „szum” wywołany przez urządzenia, oferujące funkcje wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję. Według prognoz w 2024 roku na rynek trafi 234 mln sztuk smartfonów z Gen AI, co ma stanowić 19% całego wolumenu dostaw w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to nowy motor napędowy sprzedaży (po 5G i składanych konstrukcjach), który producenci z pewnością wykorzystają.