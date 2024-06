Masz Samsunga? Producent włączy Ci nową funkcję

Z jednej strony Galaxy AI miało być motorem napędowym sprzedaży smartfonów z serii Galaxy S24 (i było), a z drugiej Samsung zdecydował, że będzie dostępne też dla posiadaczy innych modeli z jego oferty. Teraz producent zapowiedział, że włączy użytkownikom nową funkcję, na którą wiele osób z pewnością z niecierpliwością czeka.

Galaxy AI na smartfonach Samsunga da większą swobodę

Sztuczna inteligencja w urządzeniach producenta z Korei Południowej nie robi już takiego wrażenia jak na początku roku, bo konsumenci zdążyli się z nią obyć – stała się czymś naturalnym. Nie oznacza to jednak, że nie będzie w stanie już niczym zaskoczyć. Wręcz przeciwnie, co właśnie udowodnił Won-Joon Choi, EVP & Head of Mobile R&D Office, Mobile eXperience Business w Samsung Electronics.

@tabletowo.pl Czym jest GALAXY AI w serii Galaxy S24? Szybki przegląd funkcji AI withgalaxy samsung galaxys24 galaxyAI ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo – Tabletowo

Won-Joon Choi oficjalnie zapowiedział, że funkcja Live Translate (Tłumaczenie na żywo) będzie dostępna również w aplikacjach firm trzecich. Aktualnie można z niej korzystać wyłącznie w aplikacji producenta, co stanowi ograniczenie, jako że wiele osób prowadzi rozmowy za pomocą innych programów, szczególnie komunikatorów interentowych.

Nie zostały jednak wymienione konkretne aplikacje, dlatego nie wiemy jeszcze, w których konkretnie będzie można korzystać z funkcji Live Translate, która jest częścią Galaxy AI. Won-Joon Choi podkreślił natomiast, że użytkownicy będą mogli być spokojni o swoją prywatność, ponieważ również w aplikacjach firm trzecich tłumaczenie ma być wykonywane na urządzeniu – żadne dane nie wydostaną się poza smartfon.

Na smartfonach Samsunga pojawi się jeszcze jedna, zaskakująca funkcja

Nie tylko Galaxy AI pozwala rozszerzać funkcjonalność urządzeń Samsunga. Da się to zrobić również za pomocą aplikacji Good Lock, którą można pobrać z Galaxy Store. Zespół dewelperski RegiStar poinformował, że pracuje nad nową funkcją, która pozwoli wyświetlić godzinę po stuknięciu w panel tylny smartfona, nawet gdy ekran jest wyłączony.

Początkowo funkcja ta ma być dostępna na najnowszych modelach Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 z One UI 6.1.1, ale po zainstalowaniu aktualizacji do Androida 15 z One UI 7 będą mogli z niej skorzystać także właściciele innych smartfonów (tabletów już nie).