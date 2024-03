Kolejne smartfony Samsunga skreślone z listy. Już nie będzie ich aktualizował

Samsung odświeżył właśnie listę urządzeń, które kwalifikują się do otrzymywania poprawek bezpieczeństwa. Zniknęły z niej cztery smartfony – sprawdźcie, czy nie padło akurat na używany przez Was sprzęt.

Samsung wygasza „galaktyki”

Najbardziej budżetowym modelem, który opuszcza listę wspieranych urządzeń, jest Samsung Galaxy A02 z 2021 roku. Smartfon charakteryzował układ mobilny MediaTek MT6739W, do 3 GB RAM, 6,5 calowy wyświetlacz PLS LCD oraz dwa aparaty z tyłu: główny 13 Mpix i makro 2 Mpix. Z przodu na użytkownika czekała kamera do selfie 5 Mpix.

Nie jest to jednak definitywny koniec serii Galaxy A02 na listach producenta. W 2021 roku zadebiutował również nieco mocniejszy model Galaxy A02s, wyposażony w SoC Snapdragon 450, maksymalnie 4 GB RAM i czujnik głębi 2 Mpix z tyłu. Ten smartfon póki co wciąż widnieje na liście półrocznych poprawek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy A02s zostanie jeszcze przez chwilę na liście wspieranych urządzeń (źródło: Samsung)

Samsung zakończył wsparcie również dla Galaxy A71, trzeciego najmocniejszego modelu serii A w 2020 roku, ustępującego jedynie Galaxy A91, który nie otrzymuje już poprawek bezpieczeństwa, oraz Galaxy A71 5G, który póki co zachował miejsce na liście.

Wracając jednak do przechodzącego na emeryturę urządzenia – to konstrukcja wyposażona w 6,7-calowy ekran AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+, chipset Snapdragon 730 i maksymalnie 8 GB RAM na pokładzie. Tylna wyspa na aparaty oferowała aż cztery oczka: główne 64 Mpix, ultraszeroki kąt 12 Mpix, makro 5 Mpix i czujnik głębi 5 Mpix. Przód otrzymał natomiast optykę z sensorem 32 Mpix.

Koniec Galaxy Note’ów coraz bliżej

Nie mamy również dobrych wieści dla użytkowników Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite. Marcowa aktualizacja listy sprawiła, że Samsung oficjalnie pożegnał się z flagowymi „dziesiątkami”. Oba urządzenia z 2020 roku charakteryzował 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz trzy aparaty z tyłu. W przypadku S10 Lite mowa o trio: główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix. Note 10 Lite otrzymał natomiast aparat szerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym oraz oczko ultraszerokokątne 12 Mpix. Na froncie obu urządzeń do strzelania selfie służy kamera 32 Mpix.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (fot. Tabletowo.pl)

Tym samym jedynymi wspieranymi Galaxy Note’ami pozostają modele z serii 20: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra 5G. Najbardziej poszkodowani są moim zdaniem właściciele modelu Note 10 Lite. Dlaczego?

Gdyby właściciele Galaxy A02, Galaxy A71 i Galaxy S10 Lite chcieli, z powodu końca wsparcia poprawkami bezpieczeństwa, zamienić smartfony na coś nowszego, mogą wybrać modele Galaxy A05, Galaxy A55 (Samsung w ciągu ostatnich kilku lat wyrzucił z oferty „Siódemki” i „Dziewiątki”) czy Galaxy S23 FE, duchowego następcę serii Lite. Nie wydaje mi się jednak, aby Koreańczycy postanowili wrócić do konceptu „budżetowego flagowca z rysikiem” i zaprezentowali coś w rodzaju Galaxy S24 FE Ultra. Tym samym jedyne, co pozostaje użytkownikom Note 10 Lite w tej chwili, to zakup Galaxy S23 Ultra lub Galaxy S24 Ultra.