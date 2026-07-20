Czarne chmury nad Xbox Polska i Bethesda Polska

Xbox Polska i Bethesda Polska zlikwidowane? Coraz więcej informacji wskazuje na ten zdecydowanie smutny scenariusz.

Wielki reset w wykonaniu Microsoftu, czyli (prawdopodobny) koniec oddziałów Xbox Polska i Bethesda Polska

Na wstępie należy odnotować, że nie mamy do czynienia z oficjalnym stanowiskiem opublikowanym przez Microsoft, ale niewykluczone, że niebawem taka informacja zostanie udostępniona. Szczególnie, że rewelacje na temat likwidacji Xbox Polska i Bethesda Polska spływają z wielu źródeł i wydają się wysoce prawdopodobne.

Piotr Szychowski, który przez wiele lat współpracował z polskim oddziałem Xboxa, poinformował na LinkedIn, że żegna się z marką Xbox. Jego odejście zbiega się z resetem rozpoczętym przez nową CEO marki. Na ten moment Piotr Szychowski jest otwarty na nowe propozycje, a także ustawił odznakę #OpenToWork, która jest popularnym rozwiązaniem stosowanym przez użytkowników LinkedIn szukających pracy.

Za omawianym scenariuszem przemawia też post opublikowany przez Dawida Kosińskiego. Jeden z założycieli Kanału o technologii napisał wprost, że Xbox Polska i Bethesda Polska zostały zaorane. Microsoft miał zlikwidować całe działy i zwolnić ludzi. Michał Pisarski dodał krótki komentarz – Niestety, potwierdzam.

źródło: @m__pisarski | X

Co więcej, serwis MiastoGier.pl skontaktował się ze znajomymi pracownikami, którzy wykonywali zlecenia dla Xbox Polska oraz jednym z pracowników Bethesda Polska. Każda z zapytanych osób potwierdziła, że szuka nowej pracy, ale nie podała żadnych szczegółów związanych z dalszymi planami Microsoftu.

Co dalej?

Obecnie możemy opierać się tylko na informacjach, które nie są stanowiskiem Microsoftu. Nie możemy więc mówić o oficjalnym końcu Xbox Polska i Bethesda Polska. Nie zmienia to jednak tego, że naprawdę sporo wskazuje na właśnie taką decyzję. W końcu przedstawione rewelacje nie pochodzą od anonimowego konta na Reddicie, ale od osób związanych z branżą, które jak najbardziej można określić wysoce wiarygodnymi.

Co więc będzie dalej? Czas pokaże. Tymczasem pozostaje czekać na oficjalny komunikat Microsoftu. Miejmy nadzieję, że firma z Redmond nie każe długo czekać i przedstawi plany na przyszłość.