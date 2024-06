Revolut znalazł sposób na złodziei

Aplikacja Revolut zyska rozwiązanie, które zabezpieczy nasze pieniądze w przypadku kradzieży telefonu. Funkcja Wealth Protection ma ochronić użytkownika m.in. przed zmianą danych biometrycznych przez złodzieja czy kieszonkowca.

Nowe rozwiązanie ochroni przed kradzieżą

Revolut to jedna z najbardziej znanych aplikacji finansowych. Swoją popularność zyskała dzięki możliwości płacenia w różnych walutach, co obarczone jest możliwie najniższym kosztem przewalutowania. Jak donosi firma, z aplikacji korzysta już ponad 40 milionów osób na świecie, w tym 3,5 mln Polaków.

Revolut wprowadzi nowe, dodatkowe sposoby weryfikacji tożsamości – w sam raz na wakacje, gdzie złodzieje i kieszonkowcy mają najwięcej możliwości, aby nas okraść. Odwiedzamy ciekawe i nieznane nam miejsca, wykonujemy zdjęcia czy publikujemy relacje w social mediach, a ta beztroskość i swoboda sprawia, że przejęcie telefonu to ułamek sekundy dla doświadczonego złodzieja.

Zapowiadana funkcja została nazwana Wealth Protection i ma stanowić dodatkową ochronę środków. Jest oparta o biometrię oraz sztuczną inteligencję i ma sprawdzić się m.in. w przypadku przejęcia przez przestępcę odblokowanego telefonu oraz podczas prób ingerencji w hasło czy opcję rozpoznawania twarzy.

Dodatkowa ochrona od Revoluta

Wykorzystanie odcisku palca lub naszego oblicza do odblokowywania aplikacji bankowych to częsty sposób – jest łatwy i szybki. Może wydawać się też, że jest to także bezpieczne rozwiązanie. I z pewnością jest, ale tylko do czasu. Gdy zdołamy odblokować dostęp, a złodziej podbiegnie i wyrwie nam telefon w jednej chwili zyskuje dojście nie tylko do naszych pieniędzy, ale i ustawień, w które dość łatwo może ingerować. Oznacza to, że w kilka chwil może zamienić nasz odcisk palca czy zdjęcie twarzy na własne.

Revolut znalazł jednak na to sposób, bo w funkcji Wealth Protection dokona dodatkowej weryfikacji tożsamości w oparciu o selfie wykonane podczas zakładania konta. Usługa bazuje na zaawansowanej technologii rozpoznawania twarzy i ma chronić klienta przed utratą pieniędzy, nawet gdy ten został pozbawiony telefonu.

Jak wynika z zapowiedzi, premiera nowej funkcji weryfikacji tożsamości odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, czyli w czerwcu 2024 roku. Usługa ma być stopniowo rozszerzana na kolejnych klientów.

Wealth Protection to kolejne rozwiązanie na zapewnienie użytkownikom aplikacji zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, zgromadzonych w systemie Revolut Secure. Dzięki licznym zabezpieczeniom firma w ciągu 2023 roku powstrzymała liczne potencjalne oszustwa, co pozwoliło ochronić przed kradzieżą ponad 2,4 mld złotych.