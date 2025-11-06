Plus odpowiada Orange. Porównujemy ofertę

Polkomtel przygotował promocję, dzięki której użytkownicy oferty na kartę w sieciach Plus i Plush mogą zyskać aż 100 tysięcy gigabajtów miesięcznie za kwotę, która jest niewspółmiernie niska w stosunku do ceny.

100000 GB w bardzo niskiej cenie w Plus na kartę i Plush na kartę

Oferta jest skierowana do studentów, którzy potrzebują naprawdę dużo gigabajtów do wykorzystania każdego miesiąca, a jednocześnie nie chcą płacić za to zbyt dużo pieniędzy. Za zaledwie 35 złotych miesięcznie mogą bowiem aktywować pakiet, zawierający 100000 GB (słownie: sto tysięcy gigabajtów), a także zapewniający nielimitowane rozmowy w kraju oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y. Z usługi można korzystać również w roamingu z zastrzeżeniem Polityki Uczciwego Korzystania (dostępny transfer w roamingu w UE można sprawdzić kodem *136#).

Użytkownicy oferty na kartę w sieci Plus i Plush, którzy chcą skorzystać z tej promocji, muszą pobrać indywidualny kod w aplikacji Uniperks lub na stronie uniperks.pl. Wymagane jest potwierdzenie statusu studenta. Pobrany kod trzeba wysłać (bezpłatnie) SMS-em na numer 80944 i poczekać na SMS zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, a później jeszcze – w ciągu 72 godzin (3 dni) – doładować konto kwotą minimum 35 złotych.

źródło: Polkomtel

Indywidualny kod można pobrać w aplikacji lub poprzez stronę do 31 grudnia 2025 roku. Skorzystanie z promocji oznacza automatycznie wyrażenie zgody na komunikację marketingową, ale można ją w każdym momencie odwołać w aplikacji iPlus lub wysyłając SMS o treści NIE na numer 8018.

ZOBACZ TEŻ: Chomikuj gigabajty. To najlepsze oferty z kumulacją GB

Pakiet będzie odnawiał się co 30 dni maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli 3 lata, pod warunkiem, że na koncie znajdować się będzie wystarczająca kwota. Można też wcześniej zrezygnować, wysyłając SMS o treści KONIEC PART35 pod numer 2601, w aplikacji iPlus lub dzwoniąc na infolinię pod numerem 601102601.

Regulamin usługi „Plus na Kartę z Uniperks” (PDF)

Orange też ma promocję na studentów

Klienci Orange Flex mogą natomiast otrzymywać aż 1 TB internetu co miesiąc bez dodatkowych opłat, ale jedynie przez 6 miesięcy. Promocja tego operatora obowiązuje do 28 lutego 2026 roku (tzn. do tego dnia można ją aktywować, by otrzymać łącznie nawet 6 TB gratis).

Także w tym przypadku konieczne jest skorzystanie z platformy Uniperks i potwierdzenie statusu studenta.