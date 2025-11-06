Spotify pokaże Ci to, co już dobrze wiesz

Nowa funkcja jest właśnie powoli wdrażana w Spotify. Użytkownik może zobaczyć statystyki słuchania.

Nowe podsumowanie w Spotify

Prawdopodobnie już za około miesiąc w Spotify pojawi się Wrapped 2025, czyli podsumowanie tego, czego użytkownik słuchał przez cały rok. Pod uwagę zostanie wzięta nie tylko muzyka, ale również podcasty. Wspominam o tym nie bez powodu, bowiem nowa funkcja jest podobna, aczkolwiek skromniejsza.

Szwedzki serwis streamingowy pochwalił się wdrożeniem funkcji przedstawiającej statystyki słuchania, które obejmują cztery ostatnie tygodnie. Możemy więc sprawdzić, który artysta cieszył się największym zainteresowaniem i który utwór słuchaliśmy najczęściej. Całość podana jest w prostej i czytelnej formie – widzimy Top 5 artystów i utworów z ostatnich tygodni.

Nowość pokazuje zatem to, co już dobrze wiemy. Wątpię, aby ktoś zapomniał, czego słuchał w ostatnim czasie lub jakiego artystę głównie wybiera od kilku tygodni. Mimo to, takie podsumowanie można określić ciekawym dodatkiem i przystawką przed wyczekiwanym przez wielu głównym daniem, czyli Spotify Wrapped.

źródło: Spotify

Ponadto w nowej sekcji będą pojawiać się playlisty inspirowane aktualnie ulubionymi artystami i utworami. Nie powinno zabraknąć propozycji nowych piosenek, które zostaną dobrane do gustu słuchacza.

Dodatkowo co tydzień wybrany zostanie specjalny utwór, który ma przedstawiać muzyczny kamień milowy, nowe odkrycie lub moment, w którym daliśmy ponieść się fanowskim emocjom. Na podstawie tego opisu trudno stwierdzić, z czym będziemy mieli do czynienia, więc pozostaje wejść do aplikacji Spotify i samemu sprawdzić.

Funkcja jest już wprowadzana w aplikacji

Należy odnotować, że nowość skierowana jest do subskrybentów planów premium oraz dla użytkowników darmowej wersji. Powoli wdrażana jest w 60 krajach, w tym również w Polsce.

Jeśli jeszcze jej nie widzisz, sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Spotify. W sytuacji, gdy pobranie ostatniej aktualizacji nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, pozostaje tylko cierpliwie poczekać na pojawienie się omawianego rozwiązania.

Wypada przypomnieć, że niedawno serwis doczekał się znacznie ważniejszej zmiany. Otóż Spotify z bezstratną jakością dźwięku dostępne jest już w Polsce. To świetna wiadomość dla osób, które mają nieco bardziej czuły słuch.