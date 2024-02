Samsung naprawdę może to zrobić. Jest coraz więcej dowodów

O tym, że Samsung zamierza to zrobić, mówi się od dawna. W końcu jednak Koreańczycy mogą zrobić ostateczny krok, tzn. wprowadzić na rynek produkt, który do tej pory powstawał za zamkniętymi drzwiami. Wielu klientów czeka na niego z niecierpliwością.

Samsung jest już na ostatniej prostej

Mimo że oferta smartfonów Samsunga jest całkiem szeroka, to wciąż brakuje w niej jednego modelu, a mianowicie przystępnego cenowo Galaxy Z Folda. Wszystkie do tej pory wprowadzone modele z tej serii kosztują krocie i nie są dostępne dla większości klientów. W tym tych, którzy z chęcią kupiliby taki sprzęt, bo podoba im się konstrukcja, łącząca w sobie zalety smartfona i tabletu.

O przystępniejszym cenowo Galaxy Z Foldzie mówi się od dawna, ale przez lata Koreańczycy nie doszli do wniosku, że przyszła pora, aby wprowadzić go na rynek. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że 2024 rok będzie tym, w którym wyczekiwany przez wielu klientów sprzęt w końcu dołączy do oferty Samsunga. Serwis WinFuture donosi bowiem, że producent z Korei Południowej przygotowuje „aż” trzy składane modele.

Pierwszy nosi oznaczenie B6 – to Galaxy Z Flip 6. Drugi to Q6 – Galaxy Z Fold 6. Trzeci to natomiast Q6A, wobec którego mamy największe oczekiwania, ponieważ liczymy, że okaże się on wyczekiwanym, tańszym Galaxy Z Foldem. Ewentualnie Samsung może włączyć go do serii Galaxy A, gdyż i taki scenariusz pojawił się w przeszłości – wówczas mówiło się, że może on trafić na rynek w 2024 roku (lub też dopiero w 2025).

Dlaczego tańszy Galaxy Z Fold będzie tańszy?

Swoje „trzy grosze” na temat przystępniejszego cenowo połączenia smartfona i tabletu dorzucił również serwis ETNews, który zdradza, w jaki sposób Samsung może być w stanie obniżyć cenę tego typu konstrukcji. Według przekazywanych przez niego informacji „budżetowy Galaxy Z Fold” zostanie pozbawiony wsparcia dla obsługi rysikiem.

Dla wielu osób nie powinno to być dyskwalifikujące, ponieważ nie każdy korzysta z S Pena, natomiast producentowi pozwoli to znacząco obniżyć koszty produkcji smartfona. Oprócz tego Samsung jednak zamierza poszukać oszczędności w innych obszarach, takich jak wydajność, co w praktyce może oznaczać zastosowanie mniej wydajnego procesora.

Serwis ETNews podaje, że Samsung zamierza w 2024 roku sprzedać 10 mln składanych smartfonów i ma mu w tym pomóc właśnie „budżetowy Galaxy Z Fold”. A Koreańczycy mają „duże ciśnienie” na to, gdyż nie zdołali osiągnąć założonych celów w segmencie składaków zarówno w 2023, jak i 2022 roku.