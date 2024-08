Chińczycy delegalizują ładowarkę Apple. W czym problem?

Chińscy regulatorzy wprowadzają nowe przepisy dotyczące zarządzania częstotliwościami radiowymi, które wkrótce sprawią, że niektóre ładowarki bezprzewodowe, w tym popularna MagSafe firmy Apple, staną się nielegalne w Chinach.

Nowe przepisy dotyczące częstotliwości radiowych w Chinach

Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii zaktualizowało przepisy dotyczące zarządzania częstotliwościami radiowymi, które dotyczą urządzeń mobilnych i przenośnych ładowarek bezprzewodowych. Nowe przepisy pozwalają na wykorzystanie jedynie trzech pasm częstotliwości: 100-148,5 kHz, 6765-6795 kHz oraz 13553-13567 kHz. Dodatkowo maksymalna moc transmisji nie może przekraczać 80 W. W praktyce oznacza to, że wszystkie urządzenia działające poza tymi zakresami będą musiały zostać wycofane z rynku, a ich produkcja lub import zostaną zakazane.

Apple jest jednym z głównych poszkodowanych przez te zmiany, ponieważ jego ładowarka MagSafe działa na częstotliwości 360 kHz, która nie jest dozwolona według nowych regulacji. Wprowadzone restrykcje mają na celu „utrzymanie porządku w zakresie fal radiowych” w branży lotniczej i komunikacyjnej. To oznacza, że Apple będzie musiał dostosować swoją technologię MagSafe do nowych wymogów, by „samoloty mogły latać spokojnie” lub całkowicie wycofać te produkty z chińskiego rynku.

To raczej niewielki problem dla Apple

Decyzja Chin o delegalizacji ładowarek MagSafe to niewielki „cios” wymierzony w Apple, ale warto zwrócić uwagę na to zjawisko, jako znak rosnącej presji na zagraniczne firmy, aby dostosowywały się do lokalnych regulacji. Jak podaje South China Morning Post, nowe przepisy są częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie kontroli nad wykorzystaniem częstotliwości radiowych w kraju.

Podczas gdy na chińskim rynku Apple musi zmierzyć się z ograniczeniami nałożonymi na technologię MagSafe, inne firmy mogą zyskać przewagę, oferując bardziej zaawansowane i zgodne z nowymi regulacjami ładowarki. Na przykład chiński Oppo Find X7 Ultra, który obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W, nie zmierzy się z podobnymi problemami, ponieważ działa w dozwolonych zakresach częstotliwości.

Warto również zauważyć, że chińskie przepisy mogą być trudne do spełnienia dla zagranicznych producentów, co dodatkowo zniechęca do wprowadzania nowych technologii na tamtejszy rynek.