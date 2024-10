Wyglądają na wygodne. Słuchawki Amazfit Up debiutują na rynku

Słuchawki Amazfit Up rozszerzają portfolio produktów kierowanych do aktywnych użytkowników. Pozwalają wzbogacić treningi o muzykę, dbając przy tym o komfort i bezpieczeństwo, za sprawą swojej nietypowej konstrukcji.

Słuchawki Amazfit Up – ich atutem jest konstrukcja

Amazfit Up to całkowicie bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji – nie wchodzą w głąb ucha, lecz zamiast tego są do niego dociskane poprzez swego rodzaju klips. Pod względem konstrukcji od razu przywodzą na myśl model Huawei FreeClip, który testy na Tabletowo.pl zakończył z pozytywną oceną. To dobrze wróży.

Tego typu słuchawki nie są oczywiście dla wszystkich – jeżeli ktoś ceni sobie dźwiękową „intymność”, to raczej się zawiedzie: nie można bowiem liczyć na szczególnie skuteczne tłumienie szumów z otoczenia (pomimo funkcji odpowiedzialnej za ich redukcję), a do tego głos rozmówcy lub muzyki wycieka na zewnątrz. Plusem powinien okazać się za to komfort noszenia, jak również fakt pozostawania przez użytkownika świadomym swojego otoczenia.

Amazfit Up (fot. Amazfit)

Ze specyfikacji tej nowinki wynika, że jej atutem będzie również czas działania, sięgający 6 godzin, a etui ładujące pozwoli zyskać kolejne 18 godzin. Producent chwali się też możliwością sparowania z dwoma urządzeniami równocześnie (z wykorzystaniem technologii Bluetooth Multipoint), a także konstrukcją spełniającą wymogi normy wodoodporności IPX4.

Sprecyzowane zastosowanie

Jakość dźwięku powinna być przyzwoita, ale nie rewelacyjna – obsługiwane są bowiem jedynie kodeki AAC i SBC. Tak naprawdę jednak ma to tutaj znaczenie drugorzędne, ponieważ są to słuchawki kierowane przede wszystkim do aktywnych użytkowników, którzy po prostu chcą funkcjonować w dwóch światach równocześnie. Ułatwi to też na pewno wygodne sterowanie przy użyciu fizycznego przycisku na obudowie.

Amazfit Up (fot. Amazfit)

Pełnię możliwości tego urządzenia użytkownik ma docenić zaś po sparowaniu z zegarkiem Amazfit. Wówczas bowiem do jego uszu docierać będą komunikaty dotyczące treningu (na przykład o osiągnięciu założonego celu), jak również wskazówki nawigacji.

Ile kosztują słuchawki Amazfit Up?

Słuchawki Amazfit Up są już dostępne na pierwszych rynkach, a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 49,90 euro (równowartość ~215 złotych). Do Polski jeszcze nie dotarły i nie ma żadnych zapowiedzi dotyczących zmiany tego stanu rzeczy, ale można założyć, że ostatecznie tak się stanie, bo produkty tej marki raczej nie omijają naszego kraju.