Użytkownicy iPhone’ów 16 skarżą się na irytujący problem

Kupowanie iPhone’ów na premierę, podobnie jak innych smartfonów, ma zalety, ale też wady. Właściciele młodych urządzeń muszą nastawić się na problemy wieku dziecięcego, które jak najbardziej mogą występować.

Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na kolejny problem

Owszem mamy do czynienia z już kolejnym błędem, bowiem niedawno informowaliśmy Was o usterce sprawiającej, że dotykowy ekran iPhone’ów 16 nie reagował prawidłowo. Ten wcześniejszy błąd został jednak usunięty w udostępnionej aktualizacji iOS 18.0.1. Najwidoczniej Apple będzie musiało wydać następny zestaw poprawek, bowiem użytkownicy „Szesnastek” muszą męczyć się z jeszcze innym błędem.

Jak wynika z licznych skarg, które publikowane są na Reddicie, stronach pomocy technicznej Apple i na forum serwisu MacRumors, niektórzy właściciele nowych iPhone’ów doświadczają losowego zawieszania się iOS, co zazwyczaj kończy się wywołaniem restartu smartfona.

Przyczyna problemu nie jest obecnie znana, bowiem – jak przed chwilą wspomniałem – do restartów dochodzi w różnych losowych sytuacjach. Warto dodać, że dość często objawy zaczynają się od wyświetlacza, który przestaje reagować lub bardzo wolno reaguje na dotyk, a następnie iPhone wykonuje restart. Oczywiście po chwili wszystko wraca do normalnego działania, ale zdecydowanie możemy stwierdzić, że losowe restarty potrafią być bardzo irytujące.

Co ciekawe, problem ma dotyczyć głównie modeli z linii Pro, czyli iPhone 16 Pro i 16 Pro Max. Większość poszkodowanych użytkowników doświadcza restartów dość sporadycznie, ale w skrajnych przypadkach występują one kilkanaście razy w ciągu dnia.

Trzeba poczekać na odpowiednią aktualizację

Obecne informacje wskazują, że błąd występuje zarówno w iOS 18, jak i niedawno udostępnionym iOS 18.0.1. Oznacza to, że zainstalowanie ostatniej aktualizacji raczej nie rozwiąże problemu. Pozostaje więc czekać na nowy zestaw poprawek, który – miejmy nadzieję – firma Tima Cooka wyda w ciągu najbliższych dni.

Kupując smartfon tuż po premierze możemy sprawdzić wszystkie przygotowane nowości, co jest zaletą. Z drugiej strony, musimy pogodzić się z występowaniem różnych błędów. Niestety, wprowadzanie nowych urządzeń co roku, a także szybki cykl wydawniczy nowych wersji iOS, to wszystko odbija się na jakości.