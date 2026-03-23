Kiedy zadebiutuje nowy iPad? Warto już odkładać pieniądze

Początek marca 2026 roku przyniósł premierę wielu nowych urządzeń Apple, lecz ostatecznie nie znalazł się wśród nich iPad 12. generacji. Jego premiera jest jednak planowana i właśnie pojawiła się informacja na temat możliwego terminu oficjalnej prezentacji.

iPad 12. generacji zadebiutuje w 2026 roku

2 marca 2026 roku został zaprezentowany iPad Air z procesorem Apple M4. To jedyny tablet, który ujrzał światło dzienne w tym miesiącu, mimo że mówiło się również o debiucie nowego, taniego iPada. Jego premiery jednak nie doczekaliśmy się, ale – jak się okazuje – wcale nie oznacza to, że Apple nie planuje go wkrótce zaktualizować sprzętowo.

iPad 11. generacji zadebiutował 4 marca 2025 roku wraz z iPadem Air z procesorem Apple M3, dlatego byłoby naturalne, że w marcu 2026 roku oba urządzenia doczekają się następców. Tak się nie stało, ale według informacji, przekazanych przez Marka Gurmana, specjalizującego się w ujawnianiu planów firmy z Cupertino, iPad 12. generacji zostanie zaprezentowany w pierwszej połowie 2026 roku.

Informator twierdzi, że Amerykanie pierwotnie planowali wprowadzić go na rynek w podobnym terminie, w którym udostępnią aktualizację do iOS 26.4 (w tym przypadku jest mowa o końcu marca/początku kwietnia), jednak Gurman nie wyklucza też scenariusza, że iPad 12. generacji ostatecznie dołączy do oferty Apple nawet dopiero w maju 2026 roku.

Czy warto kupić iPada 11. generacji w 2026 roku czy lepiej poczekać na iPada 12. generacji?

iPad 11. generacji kosztował na start od 1799 złotych (za wersję 128 GB Wi-Fi), a dziś można go kupić (w oficjalnej polskiej dystrybucji) już za niespełna 1600 złotych. iPad 12. generacji nie zapowiada się na rewolucyjnego następcę – spodziewamy się przede wszystkim zmiany procesora Apple A16 na Apple A18 oraz zwiększenia ilości RAM z 6 GB do 8 GB.

Nowy iPad 12. generacji (2026) będzie zatem wydajniejszy i lepiej zniesie upływ czasu, a ponadto – jako pierwszy tablet z tej serii – zapewni obsługę Apple Intelligence. AI Apple na tę chwilę nie obsługuje języka polskiego, jednak znów pojawiły się informacje, że Apple szuka specjalisty od Siri po polsku, a dzięki umowie Apple z Google na dostęp do modeli Gemini sztuczna inteligencja w końcu może przemówić po polsku.

Mając to na uwadze, lepszym wyborem będzie iPad 12. generacji. Szczególnie że istnieje szansa, że może kosztować tyle samo, ile poprzednik, na co dają nadzieje ceny ostatnich nowości. Oczywiście nie można z całą pewnością wykluczyć podwyżki cen, ale nadzieje na ich utrzymanie nie muszą okazać się płonne.