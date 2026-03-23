Jest nowa oferta Orange. Możesz sporo zaoszczędzić

Orange kusi dużymi rabatami w ramach wiosennej oferty. Operator obiecuje zwolnienie z abonamentu przez pierwsze pół roku, a także darmowy dostęp do popularnych serwisów VOD.

Nowa oferta Orange na wiosnę w 2026 roku

Od teraz klienci, którzy wybiorą internet światłowodowy o prędkości do 1 Gbit/s lub większej (od stycznia 2023 roku jest dostępny Orange Światłowód o prędkości do 2 Gbit/s, a od marca 2024 roku można zdecydować się na światłowód od Orange o prędkości nawet 8 Gbit/s) w pakiecie z abonamentem komórkowym, nie będą musieli płacić abonamentu za obie usługi przez pierwszych sześć miesięcy.

Operator zastrzega jednak, że niniejsza oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy podpiszą umowę na 24 miesiące. W razie potrzeby można dokupić również usługę wypożyczenia nowego wzmacniacza Smartbox Wi-Fi 7 za 4,99 złotych miesięcznie (maksymalnie 3 sztuki na jednym światłowodzie). Można to zrobić na każdym etapie umowy i we wszystkich kanałach sprzedaży.

W ramach wiosennej oferty Orange umożliwia również dobranie do pakietów ze światłowodem Netflixa (Plan Podstawowy), a do Extra TV – Polsat Sport Premium lub HBO z HBO Max (Plan Standardowy) z opłatą w wysokości 0 złotych nawet przez pół roku. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest podpisanie umowy na 24 miesiące.

Nowa oferta Orange dla klientów biznesowych

Operator nie zapomina też o klientach firmowych, którzy – jak zauważa – mają inne potrzeby. Dla nich przygotowano Zestawy dopasowane, na które składają się Plan Firmowy (usługi mobilne), smartfon, usługi dodatkowe i CyberTarcza (za 0 złotych).

Klienci biznesowi mogą też liczyć na rabaty na smartfony, którego wysokość zależy od wybranego planu:

5 złotych + VAT dla Planu Firmowego M (oszczędność 180 złotych + VAT przez 36 miesięcy),

10 złotych + VAT dla Planu Firmowego L (oszczędność 360 złotych + VAT przez 36 miesięcy),

20 złotych + VAT dla Planu Firmowego XL (oszczędność 720 złotych + VAT przez 36 miesięcy).

Ponadto na klientów firmowych czekają rabaty na Internet Firmowy ze światłowodem i usługami dodatkowymi w ramach abonamentu: