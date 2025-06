Nowy telefon Hammer spodoba się fanom marki. Ma latarkę i inne funkcje

Hammer Horizon LTE oferuje to, co należy wymagać od niedrogiego przedstawiciela tej marki. Nie zabrakło przydatnych rozwiązań.

Hammer Horizon LTE zadebiutował

Produkty marki Hammer wyróżniają się na tle wielu rozwiązań konkurencji. Może nie są najlepszym wyborem dla szerokiego grona osób, ale w większości przypadków idealnie wpisują się w wymagania użytkowników o konkretnych potrzebach. Chodzi o osoby pracujące w trudniejszych warunkach, w których delikatne telefony czy smartfony nie dadzą sobie rady.

Dobrym przykładem jest Hammer Construction 2 Thermal 5G z kamerą termowizyjną czy niedawno zaprezentowany Hammer Iron 6. Nawet smartwatch Hammer Watch 2 oferuje wytrzymałą konstrukcję czy praktyczną latarkę. Najnowsza propozycja, czyli Hammer Horizon LTE, idealnie pasuje do tego zestawienia urządzeń.

Owszem, mamy do czynienia z prostym telefonem, ale jest to zaletą, a nie jakąkolwiek wadą. Nie każdy potrzebuje dostępu do różnych aplikacji czy innych funkcji znanych ze smartfonów, szczególnie, gdy jest w pracy. Omawiany sprzęt ma przede wszystkim zapewnić możliwość kontaktu w trudnych warunkach, a fizyczna klawiatura może okazać się świetnym pomysłem, gdy użytkownik nosi rękawice robocze.

Do tego dochodzi obudowa spełniająca normy normy IP68 oraz MIL-STD-810H, która powinna wytrzymać upadki i inne niespodziewane zdarzenia.

Telefon wyposażony jest w 2,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 240×320 pikseli. Długi czas pracy bez ładowarki będzie starał się zapewnić akumulator 3000 mAh (można go łatwo wymienić), a za łączność ze światem zadba moduł LTE i technologia VoLTE.

Na pokładzie mamy radio FM, jack 3,5 mm, latarkę LED, diodę powiadomień, przycisk SOS, aparat 2 Mpix oraz Bluetooth 5.0 i USB-C. Wypada dodać, że użytkownik otrzymuje jeszcze obsługę dwóch kart SIM i slot na kartę pamięci.

Cena Hammer Horizon LTE i dostępność

Urządzenie dostępne jest w oficjalnym sklepie producenta w cenie 389 złotych. Niebawem omawiany telefon powinien pojawić się w popularnych elektromarketach. Wypada dodać, że to tylko jedna z kilku propozycji marki w tym segmencie i dostępne są też tańsze telefony, które również charakteryzują się wytrzymałą obudową.