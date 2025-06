Lenovo pokazało Chromebooka dla wymagających. Sercem wydajny MediaTek

Lenovo Chromebook Plus 14 to sprzęt dla tych, którzy potrzebują wydajnego laptopa z Chrome OS. Jego zaletą mają być również funkcje AI.

Co oferuje Lenovo Chromebook Plus 14?

W kwietniu zadebiutował MediaTek Kompanio Ultra – mocarny procesor przeznaczony dla Chromebooków, natomiast teraz na rynek wchodzi Lenovo Chromebook Plus 14, czyli komputer wyposażony w ten układ. Nikogo chyba nie zaskoczy informacja, że procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 nastawiony jest m.in. na przetwarzanie zadań związanych ze sztuczną inteligencją, co ma być odczuwalne podczas korzystania z nowego laptopa.

Sprzęt Lenovo oferuje 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920 x 1200, jasności 400 nitów oraz ma 100% pokrycie palety DCI-P3. Opcjonalnie wyświetlacz może być dotykowy. Na górze znalazła się przednia kamerka 5 Mpix z fizyczną osłoną zapewniającą prywatność. Mamy możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych ekranów 4K.

Na pokładzie – oprócz wspomnianego procesora – znajdziemy maksymalnie 16 GB RAM, a także 256 GB na dane. Owszem, Chromebooki to urządzenia, które często wykorzystywane są do pracy w chmurze, ale nawet tutaj wspomniane 256 GB prezentuje się co najwyżej akceptowalnie. Szczególnie, że mamy do czynienia z urządzeniem nastawionym na wydajność i bardziej wymagającego klienta.

Akumulator o pojemności 60 Wh ma zapewnić do 17 godzin pracy bez ładowarki. Ponadto Lenovo Chromebook Plus 14 wyposażony jest w cztery głośniki, Wi-Fi i Bluetooth 5.4. Wymiary obudowy wynoszą 314,4 x 219,1 x 15,8 mm, a cała konstrukcja waży 1,17 kg.

Ceny laptopa startują od 649 dolarów w USA. Szczegóły związane z ewentualną dostępnością w Polsce nie zostały ujawnione.

Nowe funkcje AI dla Chromebooków

Google pochwaliło się funkcjami AI, z których będą mogli korzystać użytkownicy modelu Lenovo Chromebook Plus 14. Pierwszą z nich jest inteligentne grupowanie, które rozpoznaje oraz organizuje karty i dokumenty w logiczne grupy na podstawie bieżących zadań. Druga funkcja pozwala na edytowanie obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji, co można robić bezpośrednio w aplikacji Galeria. Mamy jeszcze spersonalizowane tapety Jowisza, które powstały we współpracy z NASA specjalnie dla nowego Chromebooka.

To jednak nie koniec atrakcji. Otóż dla właścicieli Chromebooków Plus (wszystkich, nie tylko nowego modelu Lenovo) zmierza zestaw nowych funkcji AI. W ramach funkcji Lens będzie można szybko identyfikować i uzyskiwać informacje o wszystkim, co znajduje się na ekranie. Z kolei funkcja przechwytywania tekstu pozwoli na pobieranie informacji z obrazów, paragonów czy przepisów – wystarczy zaznaczyć interesujący nas fragment grafiki czy strony internetowej.

Nowy przycisk Szybkie wstawienie zapewni sprawne wstawianie wygenerowanych obrazów AI lub innych grafik w miejsce wskazane przez użytkownika. Z kolei funkcja Pomóż mi czytać umożliwi uproszczenie tekstu widocznego na ekranie – celem nie jest po prostu podsumowanie długiego tekstu, ale również zmiana skomplikowanego tekstu naukowego na bardziej zrozumiały.

Natomiast, gdy skończymy już pracę na Chromebooku, wkrótce będzie można zagrać w grę Squid Game: Unleashed. To propozycja dla nawet 32 graczy, w której pojawią się motywy z popularnego serialu Squid Game.