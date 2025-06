Nowa generacja kultowej myszki nadchodzi. Zdjęcia ujawniają zmianę

Urządzenie, które w opinii wielu osób jest ucieleśnieniem doskonałej myszki do pracy, już niedługo doczeka się nowej wersji. Choć nazwa nigdzie nie pada, będzie olbrzymim zaskoczeniem, jeśli okaże się, że oficjalne zdjęcia, które pojawiły się w sieci, nie prezentują modelu Logitech MX Master 4.

Nadchodzi Logitech MX Master 4 – nowa generacja kultowej myszki

Gracze mają olbrzymi wybór, jeśli celują w najlepszą myszkę do gier. Jeżeli jednak szuka się idealnego gryzonia do pracy, to złoty standard jest właściwie jeden i jest nim właśnie MX Master. Dawno już nie doczekał się nowej wersji – Logitech MX Master 3 wylądował na naszym warsztacie jeszcze w 2021 roku (i – swoją drogą – zakończył testy z maksymalną notą).

Wygląda jednak na to, że w 2025 roku wreszcie doczekamy się jego następcy. Sugerują to ilustracje towarzyszące zgłoszeniu patentowemu na wzór, jakie wpłynęło do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej. Logitech nie podaje tam nazwy urządzenia, ale wystarczy szybki rzut oka, by nabrać przekonania, że będzie to Logitech MX Master 4.

Logitech MX Master 4 (źródło: Logitech)

Jak zmieni się Logitech MX Master 4 vs Logitech MX Master 3? – różnice

Ilustracje wskazują na zachowanie ogólnego zamysłu, ale też drobny lifting wizualny. Na przykład główne klawisze będą się ze sobą stykać nad scrollem (podczas gdy w Trójce były wyraźnie oddzielone), a dioda statusu została przeniesiona z boku na wierzch. Spore zmiany widać też w obrębie kciuka: podpórka wygląda zupełnie inaczej, a na boku pojawił się dodatkowy, trzeci przycisk funkcyjny.

Do czego będzie służył ten ostatni przycisk? Trudno powiedzieć, choć wydaje się całkiem prawdopodobne, że umożliwi szybkie uruchamianie funkcji AI. Póki co jednak nic nie jest pewne. Nie wiemy też, czy wraz ze zmianami wizualnymi przyjdą jakieś modyfikacje pod zbroją.

Logitech MX Master 4 (po lewej) i MX Master 3 (po prawej). Źródło: Logitech

Bez wątpienia odświeżanie legendy to zawsze trudne zadanie i przed producentem znajduje się teraz olbrzymie wyzwanie.

Dokumenty nie zdradzają – rzecz jasna – choćby przybliżonej daty premiery. Niemniej ilustracje wydają się sugerować, że nie będzie trzeba długo czekać na to, by myszka Logitech MX Master 4 rzeczywiście doczekała się oficjalnej prezentacji.