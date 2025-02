Nowy rok, Stare Playstation – Podsumowanie State of Play

Szkoda, że nie przygotowałem sobie wcześniej jakiegoś bingo – odnoszę wrażenie, że przyglądając się bardzo ogólnie State of Play, wydarzeniu poświęconym grom na PlayStation, doświadczam cały czas tego samego.

Przewidywalne PlayStation

Nie wiem, czy to kwestia nieodpowiadającego mi formatu, czy może zawód obecną generacją konsoli Sony, ale po raz kolejny 45 minut zapowiedzi na PlayStation 5 w trakcie State of Play mniej więcej od początku do końca miałem taką minę: 😒. Na wydarzeniu pojawiły się remake’i znanych serii, remastery gier, które nie mają nawet dychy na karku, nowe IP bez kawałka gameplayu i prezentacja dat premier tytułów, które zaprezentowano jakiś czas temu.

Fakt, że 2025 rok to także okrągłe rocznice Bloodborne’a czy God of War, a nie zanosi się póki co, aby fani zostali w jakikolwiek sposób rozpieszczeni, mimo wszystko trochę boli. Nie przedłużając – pora na przegląd, co szykuje Sony na najbliższe miesiące.

Monster Hunter Wilds

Dlaczego w tym roku w lutym w 2025 roku jest tak mało śniegu? Gdyby zapytać graczy, pewnie chodziłoby o gorące premiery. Jesteśmy już po debiucie Kingdom Come: Deliverance 2 i Sid Meier’s Civilization VII, a to jeszcze nie koniec potencjalnych kandydatów na grę roku. Sony przypomniało na otwarcie State of Play, że 28 lutego debiutuje Monster Hunter Wilds. Coś czuję w kościach, że to również będzie mocny kandydat do kilku statuetek z podpisem „GOTY”.

Shinobi: Art of Vengeance

Jeżeli ze swojego dzieciństwa pamiętacie platformową grę na Pegazusa, w której kierowaliście ninją rzucającym shurikenami, to być może mieliście już kontakt z Shinobi. Seria ma swoje korzenie w latach 80., a ostatnia odsłona pojawiła się na 3DS w 2011 roku. Teraz wiemy, że Joe Musashi powróci na ekrany 29 sierpnia 2025 roku.

Sonic Racing: CrossWorlds

O najlepsze wyścigi kartów można by się spierać godzinami: Mario Kart czy Crash Team Racing? ToonCar czy Toy Story Racer? Teraz do rywalizacji dołączy nowa, właśnie zapowiedziana odsłona serii z niebieskim jeżem w roli głównej. Sonic Racing: CrossWorlds nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale 21 lutego będziecie mogli zapisać się na zamknięte testy sieciowe.

Digimon Story Time Stranger

Wierzę że część z Was może kojarzyć Digimony – czy to z zapowiedzi gier na prezentacji takich jak ta lub z serialu animowanego emitowanego w Polsce na początku XXI wieku. Nowy JRPG z serii pojawi się jeszcze w tym roku.

Lost Soul Aside

Wysokobudżetowa gra akcji z Azji, ale nie chodzi o Japonię – kiedyś podchodziłbym do gry z takim opisem z niepewnością. Po koreańskim Stellar Blade wierzę już, że oprócz pięknej grafiki gracze mogą spodziewać się po takich grach także świetnego gameplayu. O tym, czy powstający od dziesięciu lat debiutancki tytuł chińskiego Ultizero Games będzie miał w sobie oba pierwiastki, dowiemy się na PlayStation 5 i PC 30 maja 2025 roku.

Dave the Diver – Ichiban’s Holiday

Dave the Diver z kolejnym dodatkiem krzyżującym uniwersa? Jak najbardziej – tym razem nasz nurek spotka się w cztery oczy z Ichibanem Kasugą. Aby dodać smaczku całej kooperacji, w grze pojawi się nowy tryb przypominający klasyczne beat ’em upy. Premiera w kwietniu 2025 roku.

WWE 2K25 – The Island

Wyspa w nowej odsłonie WWE 2K to nowy tryb, w których będziemy wykonywać zadania, brać udział w wyzwaniach oraz ulepszać i personalizować naszego bohatera. Patrząc jednak na fakt, że wydawca 7 stycznia, nieco półtora roku po premierze WWE 2K23, wyłączył serwery gry i zablokował możliwość zakupu waluty i DLC, fani serii raczej nie podeszli do prezentacji entuzjastycznie. WWE 2K25 wkroczy na ring 14 marca 2025 roku.

Borderlands 4

Czy looter shooter w cel-shadingowej oprawie i szalona rozwałka mogą się znudzić? Szesnaście lat po premierze pierwszego Borderlands wygląda na to, że niekoniecznie. „Czwórka” wygląda jak godny reprezentant serii, choć gracze po lekko nieudanej poprzedniej części wolą podchodzić do tytułu z rezerwą. State of Play było okazją do podania daty debiutu Borderlands 4 – 23 września 2025 roku.

Split Fiction

Choć przejście A Way Out i Brothers: A Tale of Two Sons dopiero przede mną, to po It Takes Two ufam Josefowi Faresowi, że dostarczy graczom tonę dobrego grańska, nie zapominając o przy tym o wciągającej fabule. Przekonamy się o tym 6 marca 2025 roku.

Directive 8020

Supermassive uznało, że chce zrobić własną mieszankę „Coś” oraz „Horyzontu Zdarzeń”. Wyszło mu Directive 8020. Jeżeli lubicie bać się w klimatach science-fiction, musicie zapisać sobie datę premiery – 2 października 2025 roku.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

To jeszcze nie koniec strachów na minionym State of Play. Na dziesięciolecie serii FNAF pojawi się jedenasta odsłona, skupiająca się na Mimiku, którego mieliśmy okazję spotkać w dodatku Ruin do Security Breach. Tytuł pojawi się na rynku 13 czerwca 2025 roku.

The Midnight Walk

Po co w grach stylizowana grafika zamiast upierania się przy dążeniu do hiperrealizmu? Po to, żebyśmy mogli podziwiać takie gry, jak The Midnight Walk. Kierunek artystyczny nie musi Wam się podobać, ale na pewno nie pozostawia żadnego gracza obojętnym. Zapowiedź była dla zespołu okazją, aby podać dokładny termin pojawienia się gry – 6 maja 2025 roku.

Darwin’s Paradox

Zwierzęta i platformówki to miks, który nieraz udowodnił swoją moc. Tym razem nie wskoczymy jednak w kangurze rękawice ani jamrajowe buty, a podamy pomocną mackę Darwinowi – ośmiornicy, która bardzo nie chce skończyć jako część półmiska z owocami morza. Premiera jeszcze w tym roku.

Warriors: Abyss

Aż dziw, że Omega Force wpadło na ten pomysł dopiero teraz. Przecież milion przeciwników na ekranie, rzut izometryczny i szczypta roguelike’a to przepis na zapewnienie fanom Dynasty Warriors przeogromnej ilości dopaminy. Po raz pierwszy w trakcie tego State of Play nie musicie czekać na kolejne zapowiedzi i uchylane rąbki tajemnicy – Warriors: Abyss jest już dostępne na PlayStation 5 oraz PC.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Ostatni raz dużą nową grę z serii Onimusha widzieliśmy w erze PlayStation 2. Sony najwidoczniej przypomniało sobie o franczyzie i po remasterze pierwszej części z 2018 roku przyszedł czas na odświeżenie sequela. Należy spodziewać się wyższej rozdzielczości i bardziej współczesnego sterowania. Gra, co ciekawe, będzie dostępna również na PlayStation 4 i zadebiutuje 23 maja 2025 roku.

Onimusha: Way of the Sword

Gracze i graczki, przed Wami największe zaskoczenie pierwszego State of Play w 2025 roku. Najwidoczniej premiera Astro Bota i gracze nabijający się z martwych serii uświadomiły Sony, że może warto czasami sięgnąć po nieco zakurzone franczyzy. Way of the Sword to całkowicie nowa historia w uniwersum Onimusha, która pozwoli nam pokierować legendarnym japońskim szermierzem, Musashim Miyamoto. Premiera w odległym, 2026 roku, jednak już teraz gra ląduje na moim radarze zainteresowania.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Po raz pierwszy o remake’u trzeciej części Metal Gear Solid usłyszeliśmy w 2023 roku. Po kolejnych trailerach, tekstach i prezentacjach gameplayu, przyszedł czas na podanie daty premiery – 28 sierpnia 2025 roku. Wytrzymacie jeszcze tych kilka miesięcy?

Hell is Us

Atmosfera rodem z Death Stranding (którego, tu mały spojler, niestety zabrakło na State of Play) postanowiła połączyć swe siły z akcyjniakem przypominającym serię Devil May Cry. Jak całość sprawdza się w praktyce, przekonamy się 4 września 2025 roku.

Lies of P: Overture

Nie ukrywam, że dodatek do Lies of P to dla mnie prawdopodobnie Top 3 zapowiedzi na opisywanym State of Play. Całość stanowić będzie prequel podstawowej wersji. Trailer obiecuje, że będzie mroźnie, a protagonista otrzyma sporo nowych broni do wypróbowania. Szkoda, że termin premiery podany przez twórców to ogólnikowe „lato 2025”.

Dreams of Another

Póki co o nowej grze Q-Games można powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza – grafika wygląda na wykonaną w oparciu o woksele. Druga – koncept strzelania nie w celu niszczenia, a tworzenia rzeczy brzmi o tyle dziwnie, co intrygująco. Pytanie, czy taki gatunkowy twist przełoży się na popularność tytułu. Powinniśmy się tego dowiedzieć jeszcze w tym roku.

Days Gone Remastered

Pomimo tego, że bardzo podobało mi się Days Gone, nie mogę nie wstawić w tym miejscu sarkastycznego „Mamy to! Remaster gry na PlayStation 4, którego nikt nie potrzebował, a Sony i tak to zrobiło”. Biorąc pod uwagę fakt, że gigant pozbawił jakiś czas temu fanów nadziei na sequel, zapowiedź boli podwójnie. Na otarcie łez dodam, że tytuł otrzyma tryb permadeath i speedrun, lepsze opcje fotograficzne oraz usprawnienia związane z accesibility.

Tym, którzy posiadają już Days Gone, wystarczy wyłożyć na remaster 10 dolarów. Ci, którzy nie są nim zainteresowani, ale nie mają tytułu w bibliotece, radzę się pospieszyć – niewykluczone, że czeka nas powtórka z Horizon: Zero Dawn, gdzie tańszy tytuł zniknął z cyfrowej dystrybucji i zastąpiła go droższa, poprawiona wersja. Premiera 25 kwietnia 2025 roku.

Stellar Blade x Goddess of Victory – Nikke

Wygląda na to, że Stellar Blade krzyżujące się z innymi franczyzami stanie się tradycją gry na jakiś czas, podobnie jak w przypadku Dave the Diver. Fun fact: Goddess of Victory to poprzedni projekt studia Shift Up odpowiedzialnego za Stellar Blade. Nowa zawartość pojawi się w czerwcu 2025 roku.

Twórcy nazywają Blue Prince „mieszającą gatunki, atmosferyczny architektoniczną przygodą”. Na moje oko to miks gry logicznej i przygodówki, który spodoba się fanom The Witness czy Superliminal. Tytuł zadebiutuje wiosną 2025 roku.

Abiotic Factor

O jakości kooperacyjnej gry survivalowej z elementami craftingu przekonali się już gracze na PC – tytuł ma obecnie przytłaczająco pozytywne recenzje na Steamie. Latem do zabawy w Abiotic Factor będą mogli dołączyć gracze na PlayStation.

Tides of Anihilation

Opis „wkrótce na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro” sugeruje, że oprawa graficzna będzie mocną stroną Tides of Anihilation, co widać na pierwszym trailerze. Zanim jednak się o tym przekonamy, może minąć trochę czasu – gra nie otrzymała żadnych konkretów dotyczących terminu premiery.

Metal Eden

Przyznam, że na początku myślałem, że to dodatek do Ghostrunner 2. Okazuje się jednak, że Metal Eden to FPS w klimatach sci-fi, w którym częściej będziemy biegać, skakać i bujać się na linach niż taktycznie stać w bezruchu. Gra zadebiutuje na PS5 6 maja 2025 roku.

MindsEye

Jeżeli oglądając zapowiedź MindsEye, nie będziecie mogli odpędzić się od skojarzeń z GTA – nic dziwnego. Leslie Benzies, który pracuje przy grze jako reżyser, współtworzył wszystkie trójwymiarowe odsłony serii Grand Theft Auto jako programista. MindsEye próbuje przekonać nas do siebie intrygą w klimatach Cyberpunku i dużym naciskiem na akcję. Efekty pracy Benziesa na stołku reżyserskim ocenimy latem 2025 roku.

Saros

Pokaz State of Play zamyka nowa gra Housemarque, która stanowić będzie kolejny etap ewolucji studia obchodzącego w tym roku swoje 30. urodziny. Wiele osób przewiduje doświadczenia podobne do Returnal i jest do dobry znak. Premiera w 2026 roku.

Czy było to typowe wydarzenie Sony? Dla mnie na pewno – gdyby nie Onimusha: Way of the Sword i Lies of P, poszedł bym spać mocno zawiedziony. Mam jednak cichą nadzieję, że nowe IP, zaprezentowane na State of Play, ostatecznie okażą się na tyle ciekawe, że wraz z pierwszymi prezentacjami gameplayu będę śledził rozwój wydarzeń z większym zainteresowaniem.