Pan Rafał kupił na Amazonie smartfon za 5000 złotych. Dostał pustą kopertę

Napisał do nas Pan Rafał, który kupił na hiszpańskim Amazonie smartfon za ponad 5000 złotych. Poprosił nas o pomoc, ponieważ kurier przywiózł mu… pustą kopertę, a po zgłoszeniu reklamacji platforma… usunęła jego konto.

Pan Rafał kupił smartfon za 5000 złotych, a zamiast niego dostał pustą kopertę

Pan Rafał (nazwisko i adres do wiadomości redakcji Tabletowo.pl) 3 lutego 2025 roku zamówił na hiszpańskim Amazonie smartfon Vivo X200 Pro (który aktualnie nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, ale może się to zmienić w nieodległej przyszłości). Za urządzenie i wysyłkę zapłacił 1203,73 euro, co jest równowartością ponad 5000 złotych.

Jako wieloletni klient, który robi zakupy na Amazon.pl od początku dostępności platformy w Polsce, a także na siostrzanym Amazon.de, był przekonany, że również w tym przypadku nie będzie żadnego problemu z zamówieniem. Szczególnie że sprzedawcą tego produktu jest oficjalny sklep Vivo, a wysyłką zajmuje się Amazon. Wydawałoby się, że jest to gwarancją bezproblemowego zakupu. Cóż, okazało się, że nie.

Smartfon Vivo X200 Pro oferowany na hiszpańskim Amazonie – sprzedającym jest oficjalny sklep Vivo, a dostawą zajmuje się Amazon (źródło: Amazon)

Kurier dotarł do Pana Rafała 11 lutego 2025 roku. Po otwarciu koperty, która miała zawierać pudełko ze smartfonem Vivo X200 Pro, zobaczył, że jest ona całkowicie pusta w środku! W związku z tym sporządzono protokół szkodowy. Następnie skontaktował się z hiszpańskim Amazonem, aby złożyć wniosek o zwrot pieniędzy. Procedura ta wymaga odesłania towaru, co z oczywistych powodów w tej sytuacji jest niemożliwe, dlatego zdecydował się też zgłosić reklamację na czacie pomocy – na odpowiedź na swoje zgłoszenie miał poczekać do 72 godzin.

Już następnego dnia, 12 lutego 2025 roku, otrzymał od Amazon.es wiadomość e-mail, w której poinformowano go, że zamknięto jego konto na tej platformie. Można w niej przeczytać, że podjęliśmy tę decyzję, ponieważ z naszych danych wynika, że zamknęliśmy inne Twoje konto z powodu niedopełnienia warunków naszej Umowy o warunkach użytkowania i sprzedaży. Amerykański gigant zrobił to, mimo że wcześniej otrzymał od klienta raport szkodowy, sporządzony w obecności kuriera.

Tym samym Pan Rafał został odcięty od najszybszego i najprostszego kontaktu w sprawie reklamacji, który jest możliwy po zalogowaniu się na konto i wybraniu z listy odpowiedniego zamówienia. Dlatego zdecydował się poprosić nas o pomoc.

„Padłem ofiarą kradzieży w białych rękawiczkach”

Pan Rafał w wysłanych do nas wiadomościach, w których przekazał nam szczegóły swojego przypadku, nie ukrywa rozgoryczenia. Jest ono tym większe, że utracił również dostęp do opłaconej przez siebie rocznej subskrypcji Amazon Prime i nie wie, czy odzyska pieniądze za niewykorzystany okres.

Nie jest też w stanie zrozumieć, jak to możliwe, że pusta koperta (o wadze mniejszej niż 100 gramów) została przetransportowana z Hiszpanii do Polski i nikt po drodze nie zorientował się, że nie zawiera ona żadnej zawartości, a przesyłka zatrzymywała się w kilku oddziałach amerykańskiego giganta. Amazon stwierdził, iż jego informacji wynika, że waga się zgadzała, podczas gdy to niemożliwe, gdyż sam smartfon Vivo X200 Pro waży 228 gramów.

Jest jednak szansa na pomyślne zakończenie

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Amazon i przedstawiliśmy mu sytuację, w jakiej znalazł się Pan Rafał. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie o następującej treści:

Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem i bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, których mógł doświadczyć nasz klient. Rozpatrzymy tę sprawę i podejmiemy niezbędne kroki, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie.

Można zatem żywić nadzieję, że choć początkowo Amazon.es kazał Panu Rafałowi spadać na drzewo, to finalnie jego historia będzie miała szczęśliwe zakończenie. Mimo to postanowił zgłosić sprawę na Policję i czeka na rozwój wypadków. Podobnie jak my – będziemy Was informować, gdy tylko pojawią się nowe fakty.