Tak wygląda Samsung Galaxy Z Fold 3 w pełnej krasie! Potwierdza się najciekawsza funkcja

Każdy dzień przybliża nas do oficjalnej premiery nowych składanych smartfonów Samsunga, bo nieoficjalnie wiemy już, jak będą wyglądać Samsung Galaxy Z Flip 3 i Samsung Galaxy Z Fold 3. W sieci pojawiła się spora dawka renderów tego ostatniego, które nie pozostawiają żadnego pola do domysłów – wszystko jest podane jak na tacy!

Pierwszy Galaxy Fold nie wyglądał zbyt atrakcyjnie. Wiele osób miało sporo zastrzeżeń odnośnie jego designu – nie podobał im się miniaturowy (względem dostępnej przestrzeni) ekran po zewnętrznej stronie i monstrualne wycięcie w składanym wyświetlaczu. Wady te (na szczęście!) wyeliminował Galaxy Z Fold 2, a nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 3 pójdzie o kolejny krok dalej.

Tak wygląda Samsung Galaxy Z Fold 3 w pełnej krasie!

Nie jest to pierwszy raz, gdy na światło dzienne wychodzi Samsung Galaxy Z Fold 3. Teraz mamy jednak okazję przyjrzeć mu się bardzo dokładnie, na dodatek nie tylko w jednej, a aż trzech wersjach kolorystycznych: białej, zielonej i czarnej. Chociaż to „aż” jest trochę na wyrost, patrząc na to, że Samsung Galaxy Z Flip 3 będzie dostępny w ośmiu!





Samsung Galaxy Z Fold 3 (źródło: 91mobiles)

Tak ogromna różnica może wynikać jednak z faktu, że Galaxy Z Flip jest bardziej „mainstreamowym” smartfonem, który dzięki bogatej ofercie wersji kolorystycznych ma trafić do jak największego grona odbiorców. Z kolei Galaxy Z Fold to urządzenie stworzone z myślą o produktywności „w biegu”, przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników, którzy najczęściej preferują „stonowane” kolory.

Design modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 jest jednak nieco zaskakujący, ponieważ spodziewaliśmy się, że moduł aparatu głównego będzie wyglądał podobnie, jak ten w Galaxy Z Fold 2, a tymczasem projektanci Samsunga zdecydowali się na całkowicie inny kształt, który może przypominać wysepki w smartfonach z serii Oppo Reno (i nie tylko).





Samsung Galaxy Z Fold 3 (źródło: 91mobiles)

Najciekawiej zapowiada się jednak to, czego nie widać, a mianowicie podekranowy aparat, który znajdzie się pod wewnętrznym wyświetlaczem. Podobno ma on być najlepszy na rynku, ale dopiero w praktyce się o tym przekonamy. Mimo wszystko trzeba oddać Samsungowi, że przeszedł niezwykle efektowną drogę w trzech generacjach Galaxy Z Fold.

Przy okazji warto też przypomnieć, że obudowa modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 podobno ma spełniać kryteria normy IP68. Ponadto mówi się również, że smartfon będzie zauważalnie tańszy od swojego poprzednika, a do tego obsłuży także rysik S Pen (prawdopodobnie sprzedawany osobno, bowiem Samsung nie znalazł dedykowanego miejsca na stylus w konstrukcji).