Niewiarygodne! Galaxy Z Fold 3 będzie miał certyfikat wodoszczelności

Składany smartfon, z uwagi na swoją konstrukcję, jest znacznie bardziej podatny na uszkodzenia, w tym wywołane dostaniem się kurzu lub/i wody do jego środka. Samsung najwyraźniej jednak wymyślił coś, co pomoże mu sprawić, że Galaxy Z Fold 3 będzie mógł się pochwalić certyfikatem IP.

Producenci nie bez powodu ograniczają liczbę otworów w obudowach smartfonów, ponieważ każdy z nich zwiększa prawdopodobieństwo dostania się pyłu lub wody do wnętrza urządzenia, co może być dla niego nawet zabójcze – jeśli nie od razu, to po jakimś czasie, gdy na przykład skoroduje jakiś element. Co ciekawe, nieoficjalnie mówi się, że właśnie dlatego Samsung zrezygnował ze slotu na rysik S Pen w Galaxy Z Fold 3.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie miał certyfikat IP!

Wówczas wydawało się to czymś całkowicie abstrakcyjnym, bo w jaki sposób składany smartfon może być pyło- i wodoszczelny, skoro wyświetlacz w miejscu, w którym się składa, jest odsłonięty i bez problemu tą drogą mogą się dostać do środka pył oraz woda. W Galaxy Z Flip Samsung co prawda zastosował specjalne szczotki na zawiasach, ale nie chronią one go w 100% przed cząsteczkami z zewnątrz.

Zawias to newralgiczne miejsce w każdym składanym smartfonie (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Technika nie stoi jednak w miejscu i chociaż się tego nie spodziewaliśmy, to według nieoficjalnych doniesień, składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzyma certyfikat IP, który potwierdza, że dane urządzenie jest pyło- i/lub wodoszczelne. Słowo „lub” jest tutaj bardzo ważne, ponieważ niewykluczone, że producent ograniczy się jedynie do zadeklarowania pyłoszczelności (w jakimś stopniu), natomiast nie zagwarantuje wodoszczelności.

Z drugiej strony, Samsung podobno zrezygnował ze slotu na rysik S Pen właśnie po to, aby ograniczyć liczbę otworów, przez które woda mogłaby się dostać do środka (przywoływane doniesienia poruszały dokładnie kwestię cieczy, nie pyłów), zatem być może certyfikat IP będzie dwucyfrowy.

Jednocześnie pojawiły się informacje, według których składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3 zaoferuje nie tylko certyfikat IP, ale też procesor Qualcomm Snapdragon 888 – nie Exynos 2100 ani układ z grafiką AMD, o czym mówiło się niedawno.