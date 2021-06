Przyjrzyjcie się nowym składanym Samsungom Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3. Jeden z nich nawet obsługuje rysik

Składane smartfony to oczko w głowie Samsunga. Nie są jeszcze na tyle popularne, by mogły stanowić najważniejszy sektor produkcji Koreańczyków i jeszcze długo tak nie będzie, ale widać, że przywiązują oni ogromną wagę do rozwoju urządzeń nowego typu. Czas zawiesić oko na Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 – nadchodzących „składakach” Samsunga.

Składane smartfony Samsunga z nowej perspektywy

Dotychczas dysponowaliśmy bardzo ograniczonymi informacjami na temat wyglądu nowych Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Zaufani informatorzy dostarczają jednak solidnych przecieków, więc jeszcze przed premierą tych urządzeń możemy rzucić okiem na ich design.

Reklama

Galaxy Z Fold 3 (fot. @evleaks)

Galaxy Z Fold 3 nie doczeka się zbyt wielu zmian względem ubiegłorocznego projektu – bo i pewnie nie było zbytnio co zmieniać. Inspiracje ostatnimi flagowcami Samsunga widoczne są najbardziej w okolicach wysepki z aparatami, która nawiązuje do stylu znanego nam już chociażby z Galaxy S21. Co prawda „garbik” z obiektywami nie przechodzi płynnie w boczną ramkę, a jest wyraźnie odcięta od reszty tylnego panelu, ale od skojarzeń uciec trudno.

Najważniejszym elementem nowych grafik jest przedstawienie rysika S Pen jako akcesorium kompatybilnego z Galaxy Z Fold 3. Oczywiście nie jest to wciąż oficjalne potwierdzenie, że rysik będzie współpracował z elastycznym wyświetlaczem smartfona, ale uznawałbym już to za pewnik. Po rozłożeniu ekranu, smartfon ten będzie dysponował sporą przestrzenią roboczą, na której aż prosi się, by wykorzystać stylus. Najpewniej nie będzie dało się go schować w obudowie, tak jak nie jest to możliwe w wypadku Galaxy S21 Ultra.

Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 (fot. evleaks)

Na zdjęciu mamy też nowego Galaxy Z Flip 3, w którym zaszło już więcej zmian. W oczy rzuca się podwójny zestaw obiektywów aparatu i zdecydowanie większy ekran pomocniczy, dostępny po złożeniu smartfona. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy pokochali poprzednią generację urządzenia, ale trudno im było przyzwyczaić się do mikroskopijnego wyświetlacza, zdolnego pokazać tylko część powiadomień systemowych.

Kiedy premiera nowych „składańców”?

Nie wiadomo. Chcielibyśmy powiedzieć, że podczas wydarzenia na MWC 2021, zaplanowanego na 28 czerwca, ale najprawdopodobniej wtedy ujrzymy „tylko” nowe generacje smartwatchy Samsunga. Wydaje się, że na składane smartfony poczekamy trochę dłużej. Do tego czasu powinniśmy skompletować już wszystkie informacje na ich temat.