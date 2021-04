Samsung musiał szukać oszczędności w Galaxy Z Fold 3. Padło na… aparaty, ale będzie jeden „rodzynek”

Zapowiada się na to, że składany smartfon Galaxy Z Fold 3 zaskoczy aparatami. Niestety, nie tylko pozytywnie, bo Samsung najwyraźniej musiał poszukać oszczędności.

Pierwszy Galaxy Fold niewątpliwie był pokazem możliwości Samsunga. Galaxy Z Fold 2 jest nie tylko bardziej dopracowany i lepiej odpowiada na oczekiwania klientów, ale jednocześnie jest też bardziej „komercyjnym” urządzeniem. Koreańczycy starają się bowiem sprawić, aby składany smartfon nie był wyłącznie zaawansowanym gadżetem, a sprzętem, który przyda im się w codziennym życiu.

Składany smartfon Samsung Galaxy Fold (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Aparaty w Samsungu Galaxy Z Fold 3 nie będą rewolucją. Z jednym wyjątkiem

Nieustannie pojawiają się kolejne informacje na temat tego, co zaoferuje składany smartfon Galaxy Z Fold 3. Wiele z nich brzmi bardzo obiecująco, jak na przykład doniesienia o wsparciu dla obsługi rysikiem S Pen oraz certyfikacie pyło- i wodoszczelności, jednak nie wszystkie. Mówi się bowiem, że w urządzeniu zabraknie slotu na stylus, i – podobnie jak w przypadku Galaxy S21 Ultra – będzie on opcjonalnym akcesorium.

Zainteresowanych Galaxy Z Fold 3 może również zawieść fakt, że nowy składany smartfon firmy z Korei Południowej nie przyniesie dużego powiewu świeżości, jeśli chodzi o aparaty. Jak bowiem donoszą @FrontTron i Ice Universe, na panelu tylnym urządzenia znajdą się trzy aparaty o rozdzielczości 12 Mpix każdy, a na zewnątrz (w otworze w ekranie) 10 Mpix z matrycą Sony IMX374, czyli dokładnie ten sam, co w Galaxy Fold i Galaxy Z Fold 2.

Niewykluczone, że Samsung przynajmniej software’owo ulepszy zestaw aparatów na panelu tylnym w Galaxy Z Fold 3, ponieważ na ten moment, patrząc na same rozdzielczości, zapowiada się na to, że producent sięgnie po podobne sensory, które wykorzystał w bezpośrednim poprzedniku.

Przywoływani leaksterzy są zgodni również co do tego, że we wnętrzu Galaxy Z Fold 3 znajdzie się aparat o rozdzielczości 16 Mpix. @FrontTron precyzuje nawet, że w jego przypadku Samsung użyje matrycę Sony IMX298 z… 2015 roku. Nie brzmi to obiecująco, ale może to być w jakiś sposób powiązane z faktem, że Koreańczycy najprawdopodobniej umieszczą go pod elastycznym wyświetlaczem – wskazują bowiem na to liczne doniesienia z branży. Jesteśmy ogromnie ciekawi, jakie efekty zapewni podekranowy aparat, gdyż to wciąż bardzo młoda technologia.

Jeszcze nie wiemy, kiedy zadebiutuje składany smartfon Galaxy Z Fold 3, jednak mówi się, że Samsung zaprezentuje go w połowie 2021 roku.