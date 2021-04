Galaxy Z Fold 3 bez slotu na rysik S Pen?! Samsung oszalał…

Do tej pory wszystko sugerowało, że Galaxy Z Fold 3 nie tylko będzie obsługiwał rysik S Pen, ale też znajdzie się na niego miejsce w obudowie. Cóż, według najnowszych doniesień, nowy składany smartfon Samsunga może być za cienki w uszach, żeby stylus się w nim zmieścił.

Samsung, jak to ujął, postanowił przenieść doświadczenie z serii Galaxy Note do smartfonów z innych linii. Pierwszym tego efektem jest zapewnienie obsługi rysika S Pen w modelu Galaxy S21 Ultra, ale to tylko pierwszy skowronek tego, co nastąpi w przyszłości.

Samsung Galaxy S21 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 3 bez slotu na rysik S Pen?!

Kolejnym smartfonem z serii innej niż Galaxy Note, który zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen, będzie Samsung Galaxy Z Fold 3. Z uwagi na jego konstrukcję oraz gabaryty wydawało się, że producent znajdzie w nim miejsce na stylus, podobnie jak ma to miejsce we wszystkich Notatnikach.

Cóż, okazuje się, że najprawdopodobniej nie. Według najnowszego raportu, Samsung początkowo faktycznie miał takie plany, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rysik S Pen po prostu się nie zmieści w Galaxy Z Fold 3, mimo że niedawne doniesienia sugerowały, iż producent zmniejszy ekrany w tym smartfonie, aby zrobić miejsce na slot na stylus.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Samsung)

Drugi (rzekomy) powód braku miejsca na rysik S Pen w obudowie Galaxy Z Fold 3 jest natomiast dość… zaskakujący. Mówi się bowiem, że slot na stylus naraziłby urządzenie na… wnikanie wody i pyłu do jego środka. Trudno to zrozumieć, jako że składany smartfon z natury jest na to narażony, jednakże może tu chodzić o chęć zminimalizowania liczby miejsc, przez które woda lub kurz mogłyby się dostać do środka. Tym bardziej, że Galaxy Z Fold 2 jest lepiej zabezpieczony przed negatywnym działaniem wody niż Galaxy Fold, ponieważ producent pokrył kluczowe elementy specjalną powłoką antykorozyjną.

Na szczęście, nadal istnieje szansa na to, że Koreańczycy jeszcze zmienią zdanie i składany smartfon Galaxy Z Fold 3 jednak zapewni miejsce na rysik S Pen. Jego projekt wciąż nie został bowiem sfinalizowany, a produkcja rozpocznie się dopiero w czerwcu, zatem jest czas na zmiany.

I dobrze by się stało, gdyby slot na stylus jednak był, ponieważ nie wyobrażam sobie, że użytkownicy tego smartfona musieliby pakować go w specjalne etui z miejscem na rysik S Pen, podobnie jak ma to miejsce w przypadku modelu Galaxy S21 Ultra.