Nowe zegarki Samsung Galaxy Watch nie będą już wyświetlać starych tarcz

Wczorajsza konferencja Samsung Unpacked przyniosła wiele nowości, w tym inteligentne zegarki z serii Galaxy Watch. Najnowsze smartwatche są pierwszymi opartymi o system Wear OS 5, a Google ostrzega, że niektóre tarcze nie będą dostępne.

Nowy format wchodzi w życie

Tegoroczne Unpacked, które odbyło się 10 lipca, dołączyło do gamy produktów Samsunga nowe smartfony, inteligentny pierścień, a także zegarki Galaxy Watch 7 i Ultra. Urządzenia te, jako pierwsze smartwatche, zostały wyposażone w system operacyjny Wear OS 5. Z czasem lista sprzętów ma zostać wydłużona, a producenci elektroniki zaktualizują go również na niektórych starszych zegarkach.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

System ten ogłoszono podczas tegorocznego I/O Google i pozwala m.in. na monitorowanie aktywności w ponad stu dyscyplinach sportowych, generowanie programów do ćwiczeń, gromadzenie oraz porównywanie danych.

Choć liczba funkcji zaprezentowanych smartwatchy urosła w porównaniu do poprzednich wersji, Google ostrzegł przyszłych posiadaczy nowych smartwatchy, że niektóre stare tarcze zegarka nie będą już dostępne. Powodem jest opracowanie nowego standardu do ich tworzenia o nazwie Watch Face Format (WFF) – gigant wprowadził go przed rokiem, a jego działanie zostało oparte o deklaratywny format XML. Dzięki niemu nie ma konieczności, aby tarcze wykorzystywały kod wykonywalny lub osadzony w pliku APK, a co za tym idzie – nie ma obawy o szybsze zużycie baterii.

Nowe Galaxy Watch z tarczami w nowym standardzie

Jak zaznacza portal 9to5google, tegoroczne Galaxy Watch 7 i każdy inny zegarek z systemem Wear OS 5 będzie obsługiwał wyłącznie format tarczy zegarka WFF. Google wspomniał, że nowy wygląd ekranu smartwatchy będzie tak dostosowany, aby zostały spełnione jego standardy wydajności oraz jakości.

Posiadacze zegarków opartych o system Wear OS 2 lub nowszy nadal mogą korzystać z dotychczas wybranych tarcz. Jeśli jednak zdecydują się na zakup nowego zegarka, część tarcz nie będzie już dostępna. W przypadku przenoszenia danych ze starego na nowy smartwatch w ramach kopii zapasowej, niektóre tarcze też nie zostaną przeniesione.

Według zapowiedzi, już z początkiem 2025 roku wszystkie tarcze, które będą udostępnione w ramach sklepu Google Play, będą oparte o nowy standard WFF.