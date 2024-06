Europejskie ceny Apple Vision Pro zostały ujawnione. Jest drogo!

Od kilku dni wiemy już, że gogle Apple Vision Pro lada moment zadebiutują w kilku europejskich krajach. Teraz dodatkowo znamy ich ceny. Tanio nie jest, ale nikt chyba nie spodziewał się innego scenariusza.

Jaka będzie cena Apple Vision Pro w Europie?

Podczas WWDC 2024 doczekaliśmy się nareszcie oficjalnej zapowiedzi, że gogle Apple Vision Pro doczekają się globalnej premiery jeszcze przed końcem tego miesiąca. Po lutowym debiucie w Stanach Zjednoczonych, właśnie w czerwcu urządzenie trafi do 9 kolejnych krajów, w tym trzech położonych na naszym kontynencie. Chodzi o Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Teraz poznaliśmy oficjalny cennik.

fot. producenta

W USA Apple Vision Pro kosztuje 3499 dolarów, co po przeliczeniu daje ~14 tysięcy złotych. W Europie trzeba jednak spodziewać się wyższych cen. Zarówno w Niemczech, jak i we Francji za urządzenie klienci będą musieli zapłacić ~4000 euro, a więc równowartość ponad 17 tysięcy złotych. W Wielkiej Brytanii będzie jeszcze drożej, bo tam cena wyniesie ~3500 funtów, co przekłada się na blisko 18 tysięcy złotych. Różnice mogą w dużej mierze wynikać z różnych systemów podatkowych.

Co użytkownicy otrzymają za te pieniądze? Przede wszystkim samo urządzenie z 256 GB pamięci wewnętrznej i zainstalowanym systemem visionOS 1.2 (z obietnicą aktualizacji do wersji 2.0 jesienią tego roku). Elementami zestawu są także: dwie opaski, uszczelka, pokrowiec, ściereczka, zasilacz oraz przewód ładujący z wtykiem USB typu C.

Ostateczny koszt może być jeszcze większy

Na tym jednak nie koniec, bo do tych 4000 euro mogą jeszcze dojść koszty dodatkowe. Poznaliśmy ceny dwóch akcesoriów oraz pakietu ochronnego – prezentują się one następująco:

wkładki korekcyjne Zeiss Optical Inserts – 115 euro (~500 złotych),

etui podróżne – 220 euro (~955 złotych),

roczny pakiet ochronny Apple Care+ – 550 euro (~2390 złotych).

Niestety nadal nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej dostępności gogli Vision Pro w Polsce. Nie wiemy ani kiedy, ani nawet czy w ogóle urządzenie trafi do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju.