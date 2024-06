Apple Watch dogoni konkurencję w kwestii monitorowania snu

Kluczem do sukcesu technologii powiązanych z monitorowaniem funkcji życiowych użytkownika jest skuteczność w prowadzeniu szczegółowych pomiarów. Apple Watch od lat obarczony był pewnymi ograniczeniami na tym polu. Na szczęście zmieni się to jeszcze w tym roku.

Ej, śpisz?

O ile monitorowanie treningów sportowych poprzez smartwatche wykorzystywane jest głównie przez osoby, które regularnie ćwiczą, o tyle wszyscy powinniśmy każdej nocy rzucać się w objęcia Morfeusza. Sen jest zresztą jednym z ważniejszych elementów rytmu dobowego – bez dobrej regeneracji nie ma mowy i działaniu na najwyższych obrotach przez cały dzień.

Choć Apple Watch umożliwia monitorowanie snu, to sposób, w jaki zegarek wchodzi w ten tryb nie był dotąd zbyt precyzyjny. Wymaga on bowiem uruchomienia trybu skupienia „Sen”, co sprawia, że sporadyczne drzemki czy sen w niezaplanowanych ramach czasowych nie wchodzą w skład kolekcjonowanych danych.

Inżynierowie Apple zapewne zdawali sobie sprawę z tego problemu i w końcu znaleźli sposób na wdrożenie najlepszego rozwiązania – automatycznego wykrywania momentu, kiedy należy rozpocząć monitorowanie snu. Taki sposób oferuje już konkurencja pokroju Google Pixel Watch, czy tańsze opaski typu Samsung Galaxy Fit.

Apple Watch zadba lepiej o twój sen

Max Weinbach, jeden z użytkowników Twittera/X, jest jedną z pierwszych osób, które zauważyła zmianę w watchOS 11. Najpierw sprawdził możliwość automatycznego rozpoczęcia pomiaru parametrów snu. Następnie potwierdził, że dłuższy sen poza wyznaczonymi ramami czy okazjonalna drzemka również są obserwowane przez zegarek.

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna nowość związana z monitorowaniem kondycji przez Apple Watch. Na niedawnej konferencji WWDC gigant z Cupertino zapowiedział nową aplikację Vitals, która umożliwi bardziej szczegółowy podgląd danych związanych ze zdrowiem, wprowadzi funkcje przydatne dla kobiet w ciąży czy pozwoli na wstrzymywanie pierścieni aktywności na jakiś czas.

Apple Watch sleep tracking on watchOS 11 is now automatic! No longer need to set sleep focus pic.twitter.com/K17OVYGFW5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2024

Obecnie watchOS 11 jest w fazie beta. Najbardziej prawdopodobny termin debiutu stabilnej wersji systemu to jesień 2024 roku, a konkretniej – wrzesień. Do tego czasu mam nadzieję, że brak wakacyjnych drzemek w statystykach snu nie będzie dla Was problemem. W końcu aplikacja monitoringu snu pojawiła się w trzeciej generacji smartwatchy Apple w 2017 roku i dotychczas jakoś żyliśmy z brakiem automatycznych pomiarów w zegarkach giganta z Cupertino.