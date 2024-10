Samsung Galaxy Watch FE teraz jeszcze taniej

Samsung po raz kolejny obniżył cenę smartwatcha Galaxy Watch FE, który pojawił się na polskim rynku pod koniec czerwca 2024 roku. Teraz jest dostępny w jeszcze bardziej przystępnej cenie.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE – specyfikacja i funkcjonalność

Samsung Galaxy Watch FE to smartwatch, który swoją premierę miał 13 czerwca 2024 roku. Po dwóch tygodniach od oficjalnej prezentacji trafił też do sklepów na terenie Polski. Zegarek został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o średnicy 1,2 cala w obudowie o rozmiarze 40 milimetrów. Ekran oferuje rozdzielczość 396×396 pikseli i funkcję Always on Display. Wykończono go szkłem szafirowym, które chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami.

Sercem urządzenia jest dwurdzeniowy procesor Exynos W920 (5 nm), obsługujący częstotliwość taktowania do 1,16 GHz. Galaxy Watch FE wyposażono również w 1,5 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej (z czego około 8 GB pozostaje do dyspozycji użytkownika). Według informacji producenta sprzęt na jednym ładowaniu wytrzyma około 40 godzin, choć w praktyce wygląda to nieco inaczej, co dokładnie opisała Kasia w recenzji Samsung Galaxy Watch FE.

Samsung Galaxy Watch FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zegarek jest pyłoszczelny i wodoszczelny. Pracuje pod kontrolą systemu Wear OS by Google oraz został wyposażony w moduł NFC, dzięki któremu można wygodnie zapłacić w sklepie za jego pośrednictwem. Poza tym sprzęt łączy się z siecią Wi-Fi, obsługuje Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Otrzymał też pulsometr, akcelerometr, żyroskop, barometr oraz czujnik światła.

Urządzenie oferuje monitorowanie kondycji, śledząc ponad 100 dostępnych treningów – od jogi aż po pływanie. Poza tym analizuje skład ciała, czuwa nad wynikami użytkownika oraz jego zdrowiem, zarówno podczas uprawniania sportu, jak i w trakcie snu. Zegarek otrzymał również funkcję wykrywania upadku, która może automatycznie wezwać pomoc w przypadku braku reakcji właściciela. Dodatkowo sprzęt może stać się pilotem do aparatu w smartfonie.

Smartwatch Galaxy Watch FE w promocyjnej cenie

Samsung Galaxy Watch FE w momencie premiery został wyceniony na 899 złotych, jednak jego cena sukcesywnie maleje. Teraz kupicie go już o 250 złotych taniej, czyli za 649 złotych. Sprzęt oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni, różowym złocie oraz srebrnej.

Urządzenia dostępne są w niższej cenie nie tylko w sklepie producenta, ale również w popularnych sieciach handlowych w Polsce.