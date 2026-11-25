Artykuł sponsorowany

Rynek smartfonów uplasowanych na najwyższej, flagowej półce, obfituje w ostatnim czasie w sporą ilość nowości. Jest jednak jeden smartfon, który zdecydowanie stanowi tutaj – w moim odczuciu – największe zaskoczenie tego roku, a jest nim motorola signature 27. Nie dość, że jest to obecnie absolutnie najbardziej wypasiony smartfon w ofercie Motoroli i ma kilka asów w rękawie, to jeszcze pod jednym względem szczególnie wybija się na tle konkurencji. Co konkretnie mam na myśli?

Bateria, jakiej można ze świecą szukać

Każdego roku przez moje ręce przechodzi co najmniej kilkanaście różnych smartfonów i tak się akurat szczęśliwie składa, że spora część z nich to te określane mianem flagowych. Tak częsta styczność z urządzeniami z tej wysokiej półki pozwala wysnuć mi pewną tezę. Flagowe smartfony – jak samo określenie wskazuje – mają oferować nam wszystko to, co aktualnie najlepsze. I, z reguły, właśnie tak jest, bo mogą one pochwalić się świetnymi ekranami, topową wydajnością czy wreszcie co najmniej bardzo dobrymi aparatami.

Jest jednak jedna rzecz, która wcale nie wypada we flagowcach aż tak idealnie. Ba, powiem więcej, zwykle w tej kwestii to tańsze smartfony ze średniej półki okazują się być lepsze. Mowa oczywiście o baterii. Odnoszę wrażenie, że często jest ona traktowana nieco po macoszemu i nawet, jeśli na papierze dostajemy całkiem duży akumulator, w realnym użytkowaniu okazuje się on nie dowozić do końca dnia bez ładowania.

Tutaj do gry wkracza motorola signature 27, będąca pierwszym od dłuższego czasu flagowym smartfonem, który tak bardzo pozytywnie zaskoczył mnie baterią i oferowanym czasem pracy. Już dawno żaden testowany smartfon nie dawał mi takiego poczucia komfortu i pewności, że – nawet mając raptem około połowę baterii – mogę bez obaw na dłużej wyjść z domu.

Jednak zamiast teoretyzowania, niech przemówią tu przykłady praktyczne, z życia wzięte. Już jeden z moich pierwszych dni z motorolą signature 27 miał się okazać dla niej wyzwaniem. Pobudka o 6:00, telefon odłączony od ładowarki kilka minut po, a godzinę później wyjście z domu na cały dzień, do dość późnego wieczora. Przez cały ten czas poza domem korzystałem z motoroli signature 27 przy użyciu internetu 5G.

Efekt? Wchodząc do domu o 21:30 wciąż miałem jeszcze nieco powyżej 20% baterii, a finalnie telefon podłączyłem do ładowania dopiero po północy. Przy tym, ten tak zwany czas na włączonym ekranie, dobił do prawie 8 godzin. Rewelacja.

Każdy kolejny dzień wyłącznie udowadniał mi, że motorola signature 27 nie boi się wyzwań w postaci intensywnego użytkowania. Bo, nawet, gdy postanowiłem wycisnąć z niej ostatnie soki i rozładować przed północą, musiałem pokusić się o korzystanie tak częste, że czas włączonego ekranu przekroczył 10 godzin. A wcale nie było to tylko oglądanie filmów. Zazwyczaj, gdy telefon był używany w dość normalny sposób, po 6-7 godzin na ekranie, zamykał wieczór mając jeszcze nawet 50% zapasu energii. Wówczas śmiało potrafiło to wystarczyć na kolejny dzień. Choćbym chciał, trudno na to narzekać.

Poza świetną baterią wypadałoby mieć jeszcze dość szybkie ładowanie. No i mamy. Motorola signature 27 zdecydowanie może się takim pochwalić. Do dyspozycji mamy bowiem 90 W przewodowo (lub, jak kto woli, po kablu) oraz 50 W indukcyjnie. W tym pierwszym przypadku, po pół godziny pod ładowarką osiągamy już ponad 60%, a czas naładowania do pełna zamyka się poniżej godziny, co – sami musicie przyznać – jak na oferowany potem czas pracy jest bardzo godnym rezultatem.

Na baterii atuty motoroli signature 27 wcale się nie kończą

Jeśli myśleliście, że mówiąc o baterii zakończę kwestię zalet, którymi może pochwalić się motorola signature 27, byliście w błędzie. Ich lista jest długa i dobitnie pokazuje, z jak mocnym smartfonem mamy do czynienia.

Wspomniałem na wstępie, że motorola signature 27 to najbardziej wypasiony smartfon (nie licząc też świetnych składaków) w historii marki. No bo tak, za jej wydajność odpowiada jeden z bezwzględnie najwydajniejszych obecnie procesorów na rynku, czyli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. W parze z 12 GB RAM oferuje niebotycznie świetną płynność działania. Niezależnie od tego, co robiłem, czy było to zwykłe przeglądanie internetu, szybkie przeskakiwanie między kilkoma aplikacjami czy robienie dużej ilości zdjęć, ani na moment nie miałem poczucia, że coś mnie zawodzi.

Na to, jak dobrze działa motorola signature 27, wpływ ma też świetna optymalizacja obecnego na pokładzie Androida 17, który przy okazji doczekał się fajnego odświeżenia wizualnego i cieszy oko podczas użytkowania. Przy tym, Motorola obiecuje siedem lat dostarczania nowych wersji Androida i poprawek zabezpieczeń, zatem dla nas samych jest to prognoza bezproblemowego użytkowania przez lata.

A skoro już o systemie mowa, nie mógłbym nie wspomnieć o jeszcze jednej, bardzo ciekawej kwestii. Motorola signature 27 może pochwalić się wsparciem dla GrapheneOS, czyli alternatywnego, a zarazem bezpieczniejszego systemu operacyjnego. To świetna opcja dla tych, którzy szczególnie cenią sobie prywatność i bezpieczeństwo swoich danych.

Za co jeszcze można docenić nową Motorolę? Ano chociażby za aparat, który – jakby nie patrzeć – stanowi przecież jeden z ważniejszych aspektów. Do dyspozycji mamy trzy aparaty, z czego główny może pochwalić się świetną rozpiętością tonalną, dzięki zaawansowanej technologii LOFIC, a teleobiektyw oferuje solidnej jakości zbliżenia, 3-krotny zoom optyczny i aż 100-krotny cyfrowy. Uczciwie muszę przyznać, że motorola signature 27 robi po prostu bardzo dobre zdjęcia. Zresztą, rozpisałem się na ten temat w recenzji tego modelu.

Ponadprzeciętnie dobrych wrażeń nie brakuje też patrząc na wyświetlacz – wyjątkowy, bo wykonany w technologii tandemowej. W dużym uproszczeniu działa to trochę tak, jakby zastosować dwa ekrany jeden pod drugim. Zaletą jest jeszcze wyższa jasność niż zazwyczaj – tutaj wynosi ona, jak podaje producent, aż do 12000 nitów, dzięki czemu w rzeczywistości też jest on jaśniejszy niż w innych smartfonach. To z kolei sprawia, że ekran pozostanie czytelny także w mocnym wakacyjnym słońcu… i aż szkoda, że obecnie bliżej nam do zimy niż lata.

No i coś, co ja osobiście bardzo w motoroli signature 27 polubiłem – głośniki. Zostały one zestrojone we współpracy z Bang & Olufsen i grają naprawdę świetnie, dźwięk jest donośny, przestrzenny i nie brakuje mu głębi oraz basu. W parze z ekranem zapewniają kapitalne wrażenia podczas oglądania wideo.

Przy tym wszystkim, motorola signature 27 to – po prostu – na wskroś wszechstronny, uniwersalny flagowy smartfon, który zadowoli wszystkich tych, którym zależy na trwałości, wydajności, świetnym czasie pracy bardzo dobrym aparacie i ogólnym odczuciu obcowania z urządzeniem z wysokiej półki.

Jeśli kupować, to koniecznie teraz

Nie będę Was czarować – podobnie jak inne smartfony z tego flagowego segmentu, tak i motorola signature 27 nie należy do tanich, bowiem – dla przypomnienia – mówimy tu o cenie 7599 złotych (12/512 GB). Szczególne znaczenie ma jednak fakt, że Motorola przygotowała fajną promocję, która zdecydowanie jest w stanie osłodzić i usprawiedliwić nam tą cenę.

Oferta składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, smartfony zakupione w okresie promocyjnym objęte są roczną ochroną wyświetlacza, w ramach której przysługuje nam bezpłatna jego wymiana na wypadek uszkodzenia. Po drugie, otrzymujemy pakiet fajnych akcesoriów, a mianowicie szybką ładowarkę TurboPower 125 W, smartwatch Moto Watch oraz głośnik bezprzewodowy Moto Sound Flow. Łączna wartość wszystkich gratisów to 2400 złotych. Promocja potrwa do 13 stycznia 2027 roku, zatem macie jeszcze chwilę na zakup i – co za tym idzie – skorzystanie z niej. Ponadto, wybrani sprzedawcy pozwalają połączyć tą promocję z programem odkupu starego smartfona, zatem w ten sposób możemy upolować jeszcze lepszą okazję.

A jeśli to nadal Was nie przekonuje, być może jeszcze bardziej przekonujący będzie fakt, że po rejestracji motorola signature 27 objęta jest o rok dłuższą niż zwykle, bo 36-miesięczną gwarancją producenta. Stanowi to niemały atut, zwłaszcza dla tych, którzy realnie chcieliby korzystać ze swojego nowego smartfona dłużej ze spokojną głową.

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola