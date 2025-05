Dane 1,2 miliarda użytkowników Facebooka w rękach hakerów

Dane 1,2 miliarda użytkowników Facebooka trafiły w ręce cyberprzestępców. Tak przynajmniej twierdzą ci ostatni, którzy pochwalili się tą informacją na hakerskim forum. Na potwierdzenie opublikowali próbkę zawierającą 100 tysięcy rekordów.

Tak duże bazy zwykle są kompilacją starych rekordów. Cyberprzestępcy przekonują, że nie tym razem. Jest to ponoć całkowicie nowy zestaw danych, co czyni z tego incydentu jeden z największych w historii, nie tylko w kontekście Facebooka.

O ile tylko, rzecz jasna, jest autentyczny. Sprawdzić postanowił to zespół badawczy Cybernews. Zbadał próbkę zawierającą 100 tysięcy unikalnych rekordów i na tej podstawie wydał werdykt: dane wydają się wiarygodne.

Co zatem znajduje się w bazie?

Identyfikatory użytkowników,

nazwy użytkowników,

imiona i nazwiska,

adresy e-mail,

numery telefonów,

lokalizacje,

daty urodzenia,

czy też ich płeć.

Zespół Cybernews ma jednak wątpliwości, co do tego, czy unikalnych rekordów rzeczywiście jest 1,2 miliarda. Nie ma tego jak potwierdzić, a wiarygodności cyberprzestępcom nie dodaje fakt, że jest to ich zaledwie drugi wpis na forum. Grupa Meta jak na razie nie zabrała głosu.

Cyberprzestępcy zapewniają jednak, że tak jest i tłumaczą, że dotarli do danych, naruszając jeden z interfejsów API wykorzystywanych przez platformę Facebook. Tymczasem pojawiają się przypuszczenia, że w rzeczywistości baza jest wynikiem działań scrappingowych, czyli masowego pozyskiwania rozproszonych danych, które są dostępne publicznie.

Kolejny incydent z Facebookiem w roli głównej, kolejna szansa dla cyberprzestępców

To, jak jest w rzeczywistości, pozostanie na razie zagadką. Jakkolwiek by jednak nie było, baza danych tej wielkości daje potencjalnie spore możliwości cyberprzestępcom. Mogą automatyzować i personalizować ataki, wykorzystując między innymi metody phishingowe (polegające na wyłudzaniu pieniędzy lub informacji poprzez podszywanie się pod inne osoby i podmioty).

Niestety, to kolejny już przypadek wyciągnięcia danych z Facebooka. Przykładowo w 2021 roku opublikowana została baza zawierająca 533 miliony rekordów. Za ten incydent firma Marka Zuckerberga została ukarana grzywną w wysokości 265 milionów euro przez unijny organ regulacyjny Data Protection Commission.