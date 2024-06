Powiedz, czy taki smartwatch jest ładny? Bo to nowy Samsung

Letnia konferencja Galaxy Unpacked już 10 lipca 2024 roku, czyli za mniej niż miesiąc. W jej trakcie zadebiutuje między innymi pierwszy smartwatch Samsunga z dopiskiem Ultra. Już dziś możesz jednak zobaczyć, jak będzie wyglądał i odpowiedzieć na pytanie: czy Ci się podoba?

Mnie smartwatch Samsung Galaxy Ultra się nie podoba, a Tobie?

Nie jestem fanbojem ani klasycznych zegarków, ani smartwatchy, ale jak każdy mam jakieś tam preferencje – kwestia gustu. Jestem też estetą-pedantem i lubię, jak wszystko do siebie idealnie pasuje. A tu mi niestety nie pasuje.

Już prawie miesiąc temu w sieci pojawiły się rendery CAD, przedstawiające Galaxy Watch Ultra, ale teraz po raz pierwszy – dzięki renomowanemu informatorowi z Chin, Ice Universe – możemy zobaczyć, jak naprawdę będzie wyglądał pierwszy smartwatch z dopiskiem Ultra w ofercie producenta z Korei Południowej.

źródło: Weibo

Tak samo jak wtedy, tak i teraz nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś mógł zaakceptować umieszczenie okrągłego wyświetlacza, otoczonego obrotowym pierścieniem (jak w zegarkach z serii Classic), w kwadratowej obudowie. Domyślam się, że taka decyzja mogła zostać poparta dwoma argumentami.

Po pierwsze, dzięki temu producent mógł umieścić akumulator o bardzo dużej pojemności (jest mowa o 590 mAh jak w Galaxy Watch 5 Pro), aby zapewnić ultra długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Po drugie, w ten sposób uniknie zarzutów, że Galaxy Watch Ultra to kopia Apple Watch Ultra, nawet jeśli może mieć z nim co nieco wspólnego (ale nie design).

Co jeszcze wiemy o smartwatchu Samsung Galaxy Watch Ultra?

Być może zwróciliście już na to uwagę, ale jeśli nie, to muszę to teraz zrobić – wszystko wskazuje na to, że Galaxy Watch Ultra nie będzie nazywał się Galaxy Watch 7 Ultra, jak początkowo się mówiło. Sugeruje to, że może on być protoplastą nowej serii smartwatchy, podobnie jak… Apple Watch Ultra. To jeden z tych elementów wspólnych, o których wspomniałem wyżej.

Według informacji, przekazywanych przez serwis 91Mobiles, Galaxy Watch Ultra będzie sprzedawany (w Stanach Zjednoczonych) w cenie pomiędzy 699 i 710 dolarów (równowartość około 2850 i 3250 złotych). Producent przewidział tylko jeden rozmiar – 47 mm.

Portal 91 Mobiles podaje również informacje na temat ceny Galaxy Watch 7 – on ma kosztować od 299 do 310 dolarów (około 1220 i 1260 złotych), podobnie jak Galaxy Watch 6, który w Polsce był dostępny na start od 1499 złotych (cena wersji 40 mm Bluetooth).

Możesz też zobaczyć, jak będą wyglądały słuchawki Samsung Galaxy Buds 3

Specyfikacja słuchawek Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro nie jest tajemnicą od blisko dwóch tygodni, ale dziś możecie zobaczyć, jak będą wyglądały te pierwsze. Ich design może wydać się Wam znajomy – słychać głosy, że są podobne go AirPods Pro, aczkolwiek moim zdaniem to mocno naciągane stwierdzenie.

źródło: 91Mobiles

W sieci pojawiła się też grafika, przedstawiająca etui ładujące do pierścienia Galaxy Ring, który również zostanie oficjalnie zaprezentowany w trakcie letniego Galaxy Unpacked 10 lipca 2024 roku.