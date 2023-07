Nowy procesor Samsunga wcale nie jest taki „nowy”

Powoli opada kurz powiązany z nowościami od Samsunga zaprezentowanymi w Seulu. Koreańczycy nie odkryli jednak wszystkich kart od razu. Patrząc na parametry techniczne nowego procesora, po części ich rozumiem.

Nowe smartzegarki

Wśród paczki z nowymi urządzeniami Samsunga, obok tabletów i składanych smartfonów pojawiła się również kolejna generacja smartwatchy. Pierwsze wrażenia Kasi są takie, że mamy do czynienia bardziej z ewolucją niż rewolucją, ale do wyrobienia sobie własnego osądu zapraszam do głównego artykułu. Tutaj natomiast przyjrzymy się z bliska układowi mobilnemu, który trafił do wnętrza zegarka.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (fot. Tabletowo)

Modele Galaxy Watch 6 oraz Galaxy Watch 6 Classic napędza autorski układ mobilny Samsunga czyli Exynos W930. Szczegóły specyfikacji nowej jednostki nie zostały podane przez producenta od razu. Na szczęście na oficjalny artykuł nie musieliśmy zbyt długo czekać i chipset nie stanowi już dla nas żadnej tajemnicy.

Samsung Exynos W930 – co nowego?

Główna jednostka obliczeniowa nowego układu mobilnego wykonanego w procesie litograficznym 5 nm to dwa rdzenie Cortex-A55 o taktowaniu 1,4 GHz. Poprzednik cechował się podobnym zestawem, jednak o wolniejszych zegarach taktowanych 1,18 GHz. Podbicie częstotliwości pracy poskutkowało ok. 18% skokiem wydajności.

Układ graficzny ARM Mali-G68 MP2 wspiera rozdzielczość qHD oraz do 21 kl./sek. w odtwarzanych plikach wideo. W środku zastosowano również oddzielny, dwurdzeniowy czip oparty na tych samych rdzeniach, który odpowiada za podtrzymywanie zadań niewymagających dużo energii, czyli m.in. działania ekranu w trybie Always on Display.

Źródło: Samsung

Aby zaoszczędzić miejsca pod tarczą zegarka, Samsung upchnął większość najważniejszych elementów (CPU, GPU, 2 GB RAM-u LPDDR4, 16 GB pamięci eMMC oraz chip do zarządzania energią) w jedną „paczkę”.

Najważniejsze technologie, jakie wykorzystano podczas opracowywania chipsetu to FO-PLP (Fan-Out Panel Level Packaging) i SiP-ePoP (System-in-Package-embedded Package on Package). Samsung pamiętał o dołączeniu również modułów związanych z określaniem pozycji (BeiDou, Galileo, GLONASS i GPS) i łącznością bezprzewodową (4G LTE, Bluetooth 5.3, NFC oraz Wi-Fi b/g/n).

Gdyby zebrać do kupy te informacje, to ci z nas, którzy szczególnie interesują się układami mobilnymi Exynos i posiadają bardzo dobrą pamięć zauważą, że wszystkie te funkcje i techniki produkcji znajdowały się już w poprzedniej generacji smartwatchowych chipsetów. Nie minęlibyśmy się zatem zbytnio z prawdą, gdybyśmy stwierdzili, że Exynos W930 to Exynos W920 z większą ilością pamięci i szybszym procesorem.

Czy to powód do wstydu? Oczywiście że nie. Podobny zabieg stosuje Apple w swoich zegarkach: Apple Watche z serii S7, S8 i S9 cechuje ten sam układ który z każdą kolejną iteracją trochę ewoluuje.

Wychodzi po prostu na to, że na kolejną dużą zmianę, jeżeli chodzi o chipy Samsunga dedykowane urządzeniom wearable, poczekamy zapewne jeszcze trochę.