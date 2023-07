PAYDAY 3? Zamknięta beta tuż-tuż!

Do premiery PAYDAY 3 nie pozostało już dużo czasu, więc twórcy przygotowują się na długo wyczekiwany dzień. Z tej okazji przygotowali m.in. zamkniętą betę, która ruszy za kilka dni!

PAYDAY 3 z zamkniętą betą

PAYDAY 2, które zostało wydane w 2013 roku, podbiło serca graczy i zdobyło uznanie milionów fanów. Teraz można tę grę nazwać już wręcz kultową i sporo osób liczy na to, że PAYDAY 3 powtórzy sukces „dwójki”.

Premiera nowej strzelanki została zaplanowana na 21 września 2023 roku, a więc do wyjścia nowego PAYDAYA pozostały już tylko niespełna dwa miesiące. To oznacza, że wydawca wkrótce rozpocznie większe działania marketingowe, a także techniczne testy.

Twórcy oficjalnie poinformowali o zamkniętej becie, do której zaproszone zostaną wybrane osoby. Ma się ona rozpocząć 2 sierpnia i potrwa do 7 sierpnia. Oficjalnie są to „techniczne testy” i dostępne będą jedynie na PC oraz Xbox Series X/S. Na ten moment nie wiadomo także, czy gracze PlayStation otrzymają oddzielne beta testy, czy będą mogli zagrać dopiero na premierę.

Co nas czeka w becie PAYDAY 3?

W zamkniętej becie PAYDAY 3 będzie dostępny No Rest For The Wicked, czyli jeden z napadów, gdzie czterech graczy ma za zadanie kooperować ze sobą, aby skutecznie przejść misję. W tym napadzie do gry powrócą Dallas, Hoxton, Chains i Wolf, a twórcy odblokują graczom kosmetyki i bronie – z pewnymi ograniczeniami, o których trzeba pamiętać.

Screen z PAYDAY 3 (źródło: tabletowo.pl)

Maksymalny poziom niesławy to 22, a broń ma 8 poziomów limitu. Dostęp do zamkniętych beta testów będzie mocno ograniczony, ale można się zapisać na stronie Steam (w przypadku PC) lub za pomocą Xbox Insider Hub (gdy chce się zagrać na Xbox Series X/S). Wybrane osoby dostaną zaproszenie na podany adres e-mail.

Najnowsze dzieło Starbreeze Studios można kupić w przedsprzedaży na PC za 169 złotych za podstawową edycję. Za srebrną trzeba będzie zapłacić 290 złotych, a za złotą 369 złotych. W przypadku konsol należy przygotować odpowiednio 199 złotych, 349 złotych i 459 złotych.

Silver edition zapewnia:

bonus przedsprzedaży (to samo daje zwykły preorder),

maskę ciemny szterling,

przepustkę sezonową (6 miesięcy),

wcześniejszy dostęp (3 dni).

Gold edition gwarantuje dodatkowo: