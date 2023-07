Microsoft nie pozostawia żadnego wyboru. Aplikacja Poczta na Windows 11 zamienia się w Outlooka

Po ostatniej aktualizacji Windowsa 11 zacząłem widywać w aplikacji Poczta komunikat o nadchodzących zmianach. Najwyraźniej mnie i innych użytkowników tego programu czeka przesiadka na Outlooka.

O jeden wybór mniej

Jeśli mamy komputer z Windows 11, możemy korzystać z dziesiątek różnych lokalnych klientów poczty. Podstawowym programem, z jakim instalowany jest system, jest jednak Poczta. To bardzo prosta aplikacja, ale w wielu wypadkach w zupełności wystarcza do zarządzania prywatnymi skrzynkami mailowymi.

Oczywiście do wyboru mamy również Outlooka, który również jest darmowym narzędziem. Osobiście nigdy nie miałem z nim po drodze. Co prawda nie sprawdzałem jeszcze jego nowej wersji, ale to tylko z przyzwyczajenia do podstawowej Poczty.

Oprócz tego mamy spory wybór produktów innych deweloperów. Windows pozostawia nam pod tym względem kompletną dowolność, ale w samym ekosystemie Microsoftu – już mniejszą.

Nowy Outlook zamiast Poczty – kiedy?

Teraz w aplikacji Poczta pojawia się komunikat, wskazujący, że w 2024 roku zostanie ona wchłonięta przez Outlook. W ten sposób liczba programów pocztowych oferowanych przez Microsoft na system Windows 11 zostanie zredukowana do 1.

Począwszy od 2024 roku nowe urządzenia dostarczane z systemem Windows 11 będą miały zainstalowany program Outlook jako domyślny do obsługi poczty elektronicznej.

W tym samym roku skończy się wsparcie dla aplikacji Poczta, Kalendarz i Kontakty w systemie Windows 11. Wszystkie te oddzielne apki zostaną zintegrowane z nowym Outlookiem.

Oczywiście możemy „zastrajkować” i nie skorzystać z oferty Microsoftu, by przenieść swoje dane z Poczty na Outlooka, ale i tak będzie się to wiązać z koniecznością zmiany przyzwyczajeń dotyczących odbierania i wysyłania wiadomości e-mail. Albo skorzystamy z propozycji Satya Nadelli, albo przeniesiemy się na innego klienta lub zaczniemy zarządzać pocztą webowo.

Microsoft podaje, że w tym momencie nowy Outlook dla systemu Windows obsługuje konta klientów indywidualnych Microsoft 365 (np. Outlook.com, Hotmail.com, Live.com itp.), konta służbowe Microsoft 365 oraz Gmail. W nadchodzących miesiącach zostanie uruchomiona obsługa Yahoo!, iCloud i dodatkowych dostawców poczty e-mail za pośrednictwem IMAP i POP.