Teraz jest dobry moment na zakup tego smartwatcha Samsunga

Wiele osób długo zastanawia się nad zakupem konkretnego produktu i czasami się to opłaca, bo zdarza się, że pojawi się na niego jakaś promocja. I tak też jest właśnie w przypadku jednego z najnowszych smartwatchy Samsunga.

Promocja na smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Z jednej strony to „typowa promocja Samsunga”, a z drugiej wyjątkowa. I to bynajmniej nie dlatego, że obejmuje ona wyłącznie jeden model – Galaxy Watch 6 Classic, bo takie przypadki już się zdarzały. Chodzi o to, że lista tzw. partnerów handlowych jest wyjątkowo krótka.

Aby skorzystać z promocji, należy bowiem kupić smartwatch u jednego z operatorów – Orange, Play, Plus lub T-Mobile. Egzemplarzy kupionych w sklepach z elektroniką (i nie tylko) nie można do niej zgłosić. To ważna wiadomość, ponieważ w ramach tej akcji Samsung daje możliwość odebrania zwrotu w wysokości aż 500 złotych.

Jak odebrać 500 złotych zwrotu po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 Classic?

Jak już wiecie, aby skorzystać z tej promocji, trzeba kupić ten smartwatch w Orange, Play, Plus lub T-Mobile. O zwrot mogą wnioskować klienci, którzy nabędą Galaxy Watch 6 Classic w okresie od 30 października do 19 listopada 2023 roku. Tutaj warto wspomnieć, że z tej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Po zakupie smartwatcha u jednego z operatorów należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajdziecie na stronie Samsunga. Trzeba jednak pamiętać, że można to zrobić tylko do 26 listopada 2023 roku – po tym dniu nie będzie to dłużej możliwe. W formularzu wymagane jest załączenie m.in. dowodu zakupu oraz zdjęcia wyciętego fragmentu opakowania z kodem kreskowym i zdjęcia pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Po wysłaniu formularza zostanie on poddany weryfikacji – jeśli zgłoszenie zostanie zweryfikowane pozytywnie, w ciągu 14 dni kalendarzowych organizator promocji przeleje 500 złotych zwrotu na wskazane przez klienta konto bankowe.

„Jesienna Promocja Cashback – kup wybrany model Galaxy Watch6 Classic, zyskaj zwrot 500 zł” (PDF)